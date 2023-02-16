"Бреше і лицемірить": політолог про дивне зізнання суркова щодо Мінських угод

Володимир Фесенко пояснив "Телеграфу", чому колишній соратник путіна пускає пил в очі

Зізнання колишнього помічника президента рф владислава суркова у тому, що нібито на етапі роботи над Мінськими угодами спочатку він виходив із того, що вони виконані не будуть, є неправдою та лицемірством і певною спробою підлаштуватися під поточну політичну кон'юктуру в рф.

Таку думку "Телеграфу" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко, оцінюючи скандальні слова колишнього соратника путіна.

"Я не згоден з таким твердженням суркова. Мені нагадує ця історія заяву Меркель, мовляв, коли підписували Мінські угоди, то з самого початку розраховували, що їх не виконають, що треба було дати час Україні підготуватися. Але який час, якщо Німеччина нам взагалі не постачала жодної летальної зброї аж до 24 лютого 2022 року, навіть трохи пізніше?! Тому не було таких мотивів. Росіяни примушували нас з самого початку підписувати абсолютно невигідний нам текст. Те, що підписали, теж є питання. Я і ще багато-хто критикують підписаний варіант — як мінімум там два пункти, на мій погляд, були невигідними для нас. Але це був більш-менш компромісний варіант, який узгоджували майже добу представники чотирьох країн", — каже він.

Експерт також додає, що таким чином говорити, як це зробив сурков, що росіяни начебто не збиралися його виконувати, "і якби вони виходили саме з цього, то так не намагалися б дотиснути нас у виконанні цих угод".

"Думаю, нинішня позиція суркова не відповідає дійсності. Це лицемірство з його боку. Він зараз просто під нинішню ситуацію підлаштовує свою думку. А тоді вони намагалися просунути свою позицію в Мінських угодах і примусити нас виконувати "Мінськ" на своїм умовах, і вони саме на це сподівалися. Думаю, як мінімум до кінця 2016 року, а можливо і до 2017 р. вони сподівалися дотиснути Порошенка виконувати Мінські угоди за їхнім сценарієм, на їх умовах. Коли не вийшло це, росіяни поставили крапку і почали готувати свій проєкт на парламентсько-президентські вибори. Тоді розпочалася історія ОПЗЖ і ставка на медведчука", — пояснює Фесенко.

Експерт також нагадав, коли на президентських виборах переміг Зеленський, соратники путіна спробували дотиснути його, "рахуючи, що він недосвідчений, у нього антипорошенківська позиція, щире бажання вийти на мир на Донбасі". "Але не вийшло теж, — продовжує голова правління "Пенти". — І два роки росіяни намагалися дотиснути його, як кажуть, якщо не миттям, так капанням. Думаю, реально наприкінці 2020 року — на початку 2021 р. вони поставили крапку в цих спробах й почали готуватися до війни".

"Тому, повторюсь, слова "про не збиралися виконувати" — лицемірство і не відповідають дійсності. Можна почитати мемуари Олланда, як це відбувалося. А також потім — подивитися на всю поведінку росії в переговорному процесі. Як і в дуже багатьох випадках, сурков бреше. Він просто підлаштовується під нинішню ситуацію. Тому що "Мінськ" провалився, а сурков є одним з головних батьків цих угод, з російського боку так точно. За різними даними він є головним автором проєкту, він його просував, це була його "стратегія Троянського коня", — зазначає експерт.

Фесенко нагадав, що ця стратегія полягала у тому, щоб фактично примусити Україну погодитися на Мінські угоди, аби потім створити російський плацдарм-кондомінімум на сході України. Тобто, з територією спільного керування, під прапорами "ОРДЛО", коли землі формально перебували б у складі України, а реально підпорядковувалися б москві, "щоб через "ОРДЛО" впливати на Київ, на Україну, на нашу внутрішню і зовнішню політику".

"Тому сурков бреше і підлаштовується під поточну кон'юктуру, адже він бачить, що ставлення путіна змінилось до України, і зовсім інша стратегія використовується. А також провалилася історія Мінських угод", — резюмує політолог.

Як повідомлялося, президент росії володимир путін і роспропаганда неодноразово звинувачувала Україну в тому, що вона не збиралася виконувати Мінські угоди.

Крім того, як писав "Телеграф", диктатор рф у грудні 2022 року образився на ексканцлера Німеччини Меркель, заявивши, що нібито Німеччина та Захід в цілому не хотіли, щоб були виконані Мінські угоди, а тому росію "обманювали" протягом семи років.