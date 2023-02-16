Сенсу мало, а ризику багато: військовий розповів, як росія хоче використати свою авіацію

Росіяни не зможуть залетіти вглиб України літаками — стануть легкою мішенню для української ППО

Наступ росіян на сході України захлинається, незважаючи на велику кількість мобілізованих. Щоб хоч якось урятувати ситуацію, окупанти стягнули до українських кордонів свою авіацію.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів ветеран АТО Євген Дикий. За його словами, до підтягування авіації росії до кордонів України слід поставитися серйозно.

За словами ветерана АТО, росія зробила ставку на велику кількість мобілізованих, яких кинули у наступ на всьому сході України. Але це не допомогло, і окупантам доводиться лихоманково думати, щоб зробити такого, щоб переламати хід війни. Враховуючи, що російські літаки не часто використовуються у війні, вибір загарбників упав саме на авіацію.

"Якщо, наприклад, по танках експерти сперечаються, ми спалили вже половину їхнього довоєнного танкового парку (включаючи їх іншу бронетехніку), або вже дві третини. Там про це точаться суперечки. А по літаках саме тому, що вони після першого тижня повномасштабного вторгнення їх дуже обережно використовують, у них у принципі ситуація зовсім інша", — сказав Євген Дикий.

Ветеран АТО наголосив, що більша частина бойової авіації росіян ще не задіяна у війні, тому вони намагатимуться застосувати її. Про прольоти вглиб країни, як це було в перші дні війни, не йдеться. Швидше за все, авіацією вони намагатимуться посилити наступ піхоти.

"У цьому (прольотах углиб України) сенсу мало, а ризику багато. Думаю, швидше вони спробують саме посилити свій піхотний наступ ударами по наших ближніх тилах (складах, штабах) у прифронтовій смузі. Наскільки ж це небезпечно, можуть сказати наші фахівці протиповітряної оборони, які, власне, знають, які ми маємо кошти, щоб це зупиняти", — підсумував Євген Дикий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни не використовували весь свій потенціал для наступу. Окупанти готові кинути всі свої сили, щоб досягти бажаних цілей.