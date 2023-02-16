Зеленський добре попрацював, закликаючи нас надсилати сучасну зброю – експосол США на KJF-2023

Допомога США Україні озброєнням є інвестицією в американську безпеку, зазначає Гербст

Незважаючи на те, що Білий дім був трохи наляканим російсько-українською війною, наразі він рухається у правильному напрямку для допомоги Україні, хоча й повільно.

Про це під час свого виступу на Київському єврейському форумі (Kyiv Jewish Forum) заявив посол США в Україні (2003-2006 рр.), директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст.

На його думку, США повинні надіслати набагато більш сучасні системи озброєнь вчасно і в достатній кількості, бо війна може затягнутися надовго. Виходячи з того, що Путін хоче мати ефективний політичний контроль над усіма державами, які раніше входили до складу Радянського Союзу, Україна для США зараз є місцем, де можна перемогти Путіна, аби не довелося перемагати його в країнах Балтії за допомогою американських військ.

"І хоча $50 млрд на рік (допомоги від США Україні – ред.) здаються великою сумою, це приблизно 6% нашого оборонного бюджету. За ці $50 млрд на рік Україна знищила від 30 до 50% звичайного військового потенціалу Москви. Це величезна інвестиція в американську безпеку", — вважає Гербст.

Він розповів, що республіканське лідерство в Конгресі дуже сильне в питанні підтримки України. Серед республіканців є ті, хто хоче надіслати Україні передові системи озброєнь, ракети більшої дальності, F-16.

Білий дім, на думку Гербста, також заслуговує на похвалу за безперервну підтримку України. "Зеленський добре попрацював, заохочуючи нас надсилати більш сучасну зброю, дякуючи нам за те, що ми робимо, і не надто дратуючи адміністрацію. Він зробив це, на мою думку, дуже добре", — зазначив експосол під час включення із Вашингтона.

Щодо російських ядерних погроз, то Гербст впевнений, що будь-який раціональний і всебічний погляд на російські інтереси скаже, що ймовірність того, що вони дійсно застосують ядерну зброю в Україні якщо не дорівнює нулю, то є дуже малою.

Як відомо, Kyiv Jewish Forum у 2019 році був ініційований президентом Єврейської конфедерації України, віцепрезидентом Всесвітнього Єврейського Конгресу Борисом Ложкіним. Захід став щорічним. Учасниками форуму уже традиційно є президенти України та Ізраїлю, представники парламентів та урядів, Європейської Комісії, ООН, Сенату та Палати представників США, вчені та бізнесмени.

Партнером цьогорічного KJF є провідне єврейське світове медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.