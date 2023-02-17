Окупанти знову активізувалися на Харківщині: актуальні карти боїв

Російські окупанти отримали розпорядження взяти Бахмут до річниці вторгнення в Україну, але це навряд чи можливо

Представники окупаційної армії намагаються просунутися на Донбасі, отримуючи підтримку від бойової авіації. За допомогою масованих ракетних ударів росіяни намагаються відволікати увагу, аби здійснювати наземні прориви. Зокрема, ворог отримав частковий успіх поблизу Сватового та Кремінної, а ще посилив розвідку на Херсонщині уздовж берега Дніпра.

Про це повідомляється у свіжому аналізі від Інституту вивчення війни (ISW). Як підкреслюють спеціалісти, основні зусилля кремль усе ще кидає на східний напрямок, найбільше будучи зацікавленим у встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Також окупанти вкотре активізувалися на кордонах Харківщини.

Згідно з деякими даними, росіяни могли просунутися в кількох селах Харківської області, загалом ведучи бої в районі Сватового (Луганщина) — на відстані 50+ км. Крім того противник, імовірно, готується до наступу на іншому напрямку.

Карта боїв в Україні 17.02

Схід України

Протягом 16 лютого досить неспокійним відрізком фронту стали райони поблизу Сватового. За даними українського "Центру оборонних стратегій", ЗСУ вдалося успішно відбити ворожий наступ поблизу Гряниківки, також продовжувалися бойові сутички під Синьківкою. При цьому у найближчих населених пунктах Харківської області (прикордоння) окремі успіхи мають саме росіяни: начебто увійшли до Лиману Першого, просунулися поблизку Синьківки і Масютівки. Наскільки ці дані відповідають дійсності, наразі важко перевірити.

Карта боїв на Харківщині та Луганщині 17.02

Продовжуються спроби наземних атак під Кремінною. У Генштабі наголошували, що ЗСУ вдалося відбитися від окупантів під Білогорівкою та в районі Серебрянського лісу. Також здійснювалися бойові операції в районі самої Кремінної. Вважається, що росіяни готуються до масштабного наступу — як під Кремінною, так і поблизу Куп'янська.

Гарячою точкою фронту лишається Бахмут. За останню добу українським захисникам вдалося відбити атаки на Бахмут, а також населені пункти Федорівка і Диліївка. Також ЗСУ вразили російські позиції у Парасковіївці, що свідчить про попереднє незначне просування окупантів на північному сході від Бахмута. "Вагнерівці", яких у цьому районі найбільше, продовжують працювати над тим, щоб перерізати українській армії всю логістику, однак поки безуспішно.

Карта боїв на Донеччині 17.02

Також російські військові незмінно обстрілюють територію поблизу Авдіївки та передмістя Донецька. Українським воїнам вдалося відбити атаки під Авдіївкою, Первомайського, Водяного, Мар'їнки і Новомихайлівки. Продовжуються спроби окупантів атак на Вугледар, а також поблизу Пречистівки і Новосілки. Своє просування ворог щедро "приправляє" артилерійським вогнем.

Південь України

Минулої доби на півдні, зокрема в Херсонській області посилилася ворожа розвідка. Росіяни все частіше присилають своїх диверсантів до берегів Дніпра, аби вести регулярне стеження за переміщеннями ЗСУ. При цьому вони не забувають стверджувати, що начебто успішно ліквідують українські ДРГ. Нещодавно навіть заявили про знищення українського плавзасобу, однак жодних підтверджень цій інформації в нашому Генштабі не надавалося.

Карта боїв на Херсонщині 17.02

Варто нагадати, що минула доба стала непростою для окупантів, зокрема на території окупованого Криму. Місцеві гауляйтери заявляли про атаки українських БПЛА та численні вибухи. Цілком імовірно, що українські військові відпрацювали кілька важливих точок щодо військової логістики та місць зберігання ворожої зброї і боєприпасів. Зокрема, повідомлялося про потужні вибухи в районі Армянську.

На материковій частині півдня України, на жаль, продовжуються регулярні обстріли від росіян. Серйозно страждають Херсон та Гуляйполе, також здійснюються удари по окремих населених пунктах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Карта боїв у Запорізькій області 17.02

Раніше "Телеграф" розповідав деталі останнього серйозного обстрілу Бахмуту. На жаль, без людських жертв серед цивільного населення не обійшлося.

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