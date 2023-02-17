Українські бійці освоюють ЗРК Patriot у Німеччині: союзники у захваті (фото)

Наші воїни мають лише один вихідний

Після того, як Німеччина офіційно заявила про передачу нашій країні ЗРК Patriot у рамках допомоги проти російської агресії, бійці ЗСУ вирушили навчатися на них. Наші воїни намагаються якнайшвидше опанувати ці машини, щоб повернутися на батьківщину і захищати небо України.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Там опублікували фотографії з тренувань наших зенітників, а в Німеччині розповіли, що у захваті від того, як успішно вони опановують новий вид зброї.

"Зенітники Повітряних Сил Збройних Сил України швидко опановують ЗРК Patriot, говорять представники Збройних сил ФРН, наголошуючи, що українські воїни високо вмотивовані і більшість з них уже має досвід участі в бойових діях", — йдеться у повідомленні.

У публікації зазначається, що навчання проходить в інтенсивному темпі, а наші воїни мають лише один вихідний

"Адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну… і не з порожніми руками! Чекаємо", — наголошують у Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЄС розширить програму навчання бійців ЗСУ вдвічі.

Також ми повідомляли, що Польща сказала, коли Україна отримає танки Leopard 2.