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Буде країна пенсіонерів: Україні пророкують сумне майбутнє, але пропонують і вихід

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Населення України значно скоротилося через повномасштабне вторгнення росії Новина оновлена 17 лютого 2023, 11:56
Населення України значно скоротилося через повномасштабне вторгнення росії. Фото Колаж "Телеграфу"

Відстоювати Україну лише для тих, хто лишився тут під час бойових дій, неправильно, підкреслює економіст

Одним із головних завдань уряду України після перемоги у війні буде віднайдення механізму, який допоможе повернути додому громадян, котрі виїхали, тікаючи від бойових дій. Оскільки питання ймовірного бебі-буму є вельми сумнівним, наша держава може стикнутися із реальністю, де більшість українського населення складатимуть винятково люди пенсійного віку. Саме тому вже сьогодні варто думати про зміни, зокрема в економічній системі України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив економіст, стратег і футуролог Андрій Длігач. За його словами, українці, кількість яких по всьому світу може сягати аж 70 мільйонів, мають зрозуміти, у чому перевага — жити на Батьківщині.

Насамперед, переконаний Длігач, уряду варто потурбуватися про виконання двох основних завдань:

  • створити Україну для українців, де б вони не знаходилися;
  • зробити нашу державу якомога зручною для людей будь-якої національності, щоб залучати сюди іноземних студентів, підприємців, інвесторів тощо.

Для цього, на думку спеціаліста, може варто стимулювати економіку, робити її більш відкритою і надавати людям більше свобод.

"Якщо ми відстоюватимемо тему, що Україна — лише для тих, хто жив і працював у ній під час війни, ми втратимо дуже багато. Відкриються кордони, чоловіки переїдуть до дружин із дітьми, і? І ми станемо країною пенсіонерів, бо старі залишаться тут. У нас буде 12 млн пенсіонерів, 1,5 млн людей з обмеженими можливостями, діти в інтернатах та 3 млн тих, хто працює. Звідки ми братимемо гроші, коли нічого в країні не відбуватиметься?" — ставить риторичне питання Андрій Длігач.

Він переконаний: людей, які повернуться з війни, слід справді вважати за героїв, допомагати їм адаптуватися до цивільного життя. І поруч із цим — продовжувати працювати на повернення наших з-за кордону.

"Наступний наш крок — не знищити інших українців, які десь "відсиділися". Бо не відсиділися, а вижили, допомогли, зберегли, готові відновлювати, — говорить економіст. — Нам слід провести психологічну амністію. Сказати: а от тепер нехай приїжджають і ту Україну, яку ми відстояли, зроблять разом із нами найбагатшою та найпроцвітаючою країною. На мою думку, це буде реальний український прорив".

Детальне інтерв'ю із футурологом читайте за посиланням: "Корупцію ми повністю не викорінимо. Але можна зробити її невигідною", — Андрій Длігач

"Телеграф" також розповідав, скільки людей за час війни насправді виїхали за кордон. Ми детально проаналізували, наскільки серйозною є нинішня міграційна криза в Україні.

Теги:
#Україна #Економіка #Населення #Міграція #Андрій Длігач