Буде країна пенсіонерів: Україні пророкують сумне майбутнє, але пропонують і вихід

Відстоювати Україну лише для тих, хто лишився тут під час бойових дій, неправильно, підкреслює економіст

Одним із головних завдань уряду України після перемоги у війні буде віднайдення механізму, який допоможе повернути додому громадян, котрі виїхали, тікаючи від бойових дій. Оскільки питання ймовірного бебі-буму є вельми сумнівним, наша держава може стикнутися із реальністю, де більшість українського населення складатимуть винятково люди пенсійного віку. Саме тому вже сьогодні варто думати про зміни, зокрема в економічній системі України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив економіст, стратег і футуролог Андрій Длігач. За його словами, українці, кількість яких по всьому світу може сягати аж 70 мільйонів, мають зрозуміти, у чому перевага — жити на Батьківщині.

Насамперед, переконаний Длігач, уряду варто потурбуватися про виконання двох основних завдань:

створити Україну для українців, де б вони не знаходилися;

зробити нашу державу якомога зручною для людей будь-якої національності, щоб залучати сюди іноземних студентів, підприємців, інвесторів тощо.

Для цього, на думку спеціаліста, може варто стимулювати економіку, робити її більш відкритою і надавати людям більше свобод.

"Якщо ми відстоюватимемо тему, що Україна — лише для тих, хто жив і працював у ній під час війни, ми втратимо дуже багато. Відкриються кордони, чоловіки переїдуть до дружин із дітьми, і? І ми станемо країною пенсіонерів, бо старі залишаться тут. У нас буде 12 млн пенсіонерів, 1,5 млн людей з обмеженими можливостями, діти в інтернатах та 3 млн тих, хто працює. Звідки ми братимемо гроші, коли нічого в країні не відбуватиметься?" — ставить риторичне питання Андрій Длігач.

Він переконаний: людей, які повернуться з війни, слід справді вважати за героїв, допомагати їм адаптуватися до цивільного життя. І поруч із цим — продовжувати працювати на повернення наших з-за кордону.

"Наступний наш крок — не знищити інших українців, які десь "відсиділися". Бо не відсиділися, а вижили, допомогли, зберегли, готові відновлювати, — говорить економіст. — Нам слід провести психологічну амністію. Сказати: а от тепер нехай приїжджають і ту Україну, яку ми відстояли, зроблять разом із нами найбагатшою та найпроцвітаючою країною. На мою думку, це буде реальний український прорив".

Детальне інтерв'ю із футурологом читайте за посиланням: "Корупцію ми повністю не викорінимо. Але можна зробити її невигідною", — Андрій Длігач

"Телеграф" також розповідав, скільки людей за час війни насправді виїхали за кордон. Ми детально проаналізували, наскільки серйозною є нинішня міграційна криза в Україні.