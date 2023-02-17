Як мобілізувати в ЗСУ максимальну кількість мотивованих бійців: Юрій Гудименко дав поради

Співзасновник "Демсокири" закликає переглянути мобілізаційний підхід держави, щоб підвищити кадрову якість Сил оборони

В Україні варто переглянути підхід до мобілізації, тому що примусовий набір мобілізованих має чимало недоліків, серед яких основний — потрапляння в лави Сил оборони немотивованих людей. Це в результаті може негативно позначитися на боєздатності української армії.

Таку думку у своєму влозі висловив співзасновник партії "Демократична сокира", сержант ЗСУ, блогер Юрій Гудименко.

"З моєї точки зору, як молодшого сержанта і командира відділення, мені було б значно легше працювати з особовим складом, який мотивований бути в армії, який знає, що він тут робить, заради чого він тут, аніж з людьми, яким замість суду за зґвалтування видали повістку в армію. І тепер я з ними маю щось робити і маю вирішувати проблему, яку перекинула на мене поліція, або суд, або ще хтось. Логіку розумієте? На одному кінці цієї райдуги вмотивовані люди, а на іншому — немотивовані і ті, з ким, скоріше за все, доведеться "валандатися" набагато більше, ніж якби його просто не було. Тому що за ним потрібно буде стежити, навчати, мотивувати, вкладати у нього час, зусилля, ресурси набагато більше, ніж в людей з попередньої ланки", — каже Гудименко.

Сержант ЗСУ відмітив, якщо в Україні почалась примусова мобілізація, то, можливо, держава вичерпала всі можливості добровільної мобілізації, "тобто, мабуть, у нас в країні не залишилось жодної людини, яка висловлювала хоч раз в житті бажання добровільно піти в армію, і ми вимушені робити все примусово".

"Але я точно впевнений, що це не так", — продовжує співзасновник "Демсокири", наводячи приклади ефективної мобілізаційної агітації в США і СРСР, яка залучала добровольців у збройні сили "для того, щоб люди, які відчували у собі колись бажання потрапити до армії, зробили це добровільно".

"Вони внутрішньо мотивовані, вони потрібні країні більше, ніж ті, кому повістки вручають примусово. Але я не бачу зараз такої кампанії. Хоча вона абсолютно мала б бути. Така кампанія абсолютно точно спрацювала б. Тому що єдиний приклад, який я можу згадати за останні місяці, це приклад, коли МВС влаштувало нормальну агітаційну кампанію для створення нових штурмових підрозділів і дуже швидко назбирала декілька тисяч людей. Дуже швидко, максимально. Це була правильна кампанія", — каже сержант ЗСУ.

Натомість Гудименко додав, що не бачить такої масованої агітації на підтримку мобілізації в ЗСУ, "я бачу тільки окремі сітілайти, які нічим не пов'язані в якусь систему".

Також, як наголосив блогер, нерідко у військкоматах спостерігається ситуація, коли патріотично налаштованим українцям, які почали записуватися з лютого-2022 року, так з військових потім ніхто не передзвонював та не запрошував до лав ЗСУ.

"Тож з моєї точки зору десь по військкоматах розкидані "зошити в клітинку", в яких записані сотні, а можливо тисячі, а можливо десятки тисяч (ви ж пам'ятаєте, який був ажіотаж в перші дні?) імен людей, які добровільно зголосилися вступити до лав ЗСУ. Частково вони (військкомати, — Авт.) імовірно, все ж таки комусь дзвонили. Все ж таки хтось пішов і підсів "на вуха" воєнкому і не виходив з того військкомату днями, а можливо тижнями, щоб його взяли в армію якомога скоріше, і він вже в армії воює. Але я абсолютно певен, що більшості ніхто не перетелефонував. А це люди, які мотивовані були принаймні рік тому. Є величезний шанс, що вони мотивовані і зараз. І принаймні вони мотивовані більше, ніж ті, кого хапають на вулицях", — пояснює Гудименко.

Тому, як радить сержант ЗСУ, відповідальним за мобілізацію або інформаційну політику зараз варто було б зробити інформаційну кампанію та підняти всі старі записи по добровольцям, "і тільки після цього починати хапати людей на вулицях".

"Абсолютно впевнений, що нормальний системний підхід до мобілізації дасть необхідну кількість людей, вони будуть мотивовані, будуть найбільш ефективними. Набагато менше з ними будуть проблем, ніж з тими, кого хапають на вулицях… Може все ж таки дати шанс добровольцям потрапити до армії?! Тому що так було б краще для всіх нас", — резюмує Гудименко.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інформацію про те, що в Україні останнім часом почалася масова роздача повісток, які зобов’язують чоловіків з’явитися до центрів комплектації та стати на облік або поновити дані про себе, нагадав, що мобілізація в нашій країні не припинялася з початку повномасштабного вторгнення росії.

Також "Телеграф" писав, що разом з тим останнім часом мережу захлеснули і фейки про мобілізацію в Україні. Через російське написання топонімів тих, хто їх розповсюджував, запідозрили в причетності до російської пропаганди.