"Не здатна": норвезький генерал зробив гучну заяву щодо перемоги України

На щастя, не всі поділяють думку норвезького воєначальника

Україна, котра вже майже рік потужно протистоїть повномасштабному російському вторгненню, нібито не здатна перемогти у війні з росією військовим шляхом.

Як пише видання VG, таку заяву, спілкуючись із представниками ЗМІ, зробив очільник збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, наголосивши, що вважає абсолютно нереалістичними оцінки військових експертів, які говорять про те, що Україна здатна досягнути воєнної перемоги над агресором.

"Думаю, цей конфлікт не має військового рішення. Сторонам потрібно було б дуже довгий час для остаточної перемоги один над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", — пояснив генерал.

Своєю чергою підполковник Палле Ідстеб'йо, який є главою відділу сухопутних сил у Норвезькій військовій академії, запевняє, що надії на те, що Україна здобуде перемогу воєнним шляхом все ж існують.

"Україна може покладатися на всю економіку Заходу, тоді як рф доведеться поводитися з дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", — заперечив експерт.

За словами підполковника, розмови щодо ймовірного повернення Києва до мирних переговорів із росіянами шляхом якихось територіальних поступок є цілком неприйнятними.

"Це буде війна на те, хто зможе протриматися довше, і в найгіршому випадку це триватиме кілька років", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, попри зовсім нерайдужний прогноз норвезького генерала, Західні союзники й надалі продовжують допомагати Україні протистояти росії і наголошують на тому, що перемогти агресор у цій війні точно не повинен.