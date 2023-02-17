Все вирішиться 24 лютого: військовий аналітик описав можливий план кремля

Зараз ми можемо спостерігати на фронті це "перший етап" нового наступу

В українському та не лише суспільстві продовжує обговорюватися тема нової масштабної атаки росіян. При тому, що деяка активізація на фронті вже почалася, це може бути лише першим етапом.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю "Орестократії".

На думку експерта, те, що зараз ми можемо спостерігати на фронті, це "перший етап", підготовка до цієї нової атаки.

"Підготовка це може бути навіть розвідка боєм. Саме таку розвідку боєм ми можемо спостерігати біля Кремінної , Сватівський сектор. Там невеликі групи без підтримки артилерії та навіть вогневої підтримки ББМ (Бойових броньованих машин — Ред.) здійснюють штурмові дії. Тобто якісь неповноцінні штурмові дії виключно задля розвідки, виявлення наших позицій, ресурсів тощо», — каже Коваленко.

Коваленко припускає, що цей етап може розтягнутися ще на тиждень або півтора тому, що через цей час настане 24 лютого — річниця повномасштабного вторгнення. Саме на цю дату, вважає експерт, припаде максимальна активізація противника.

"Саме те, що багато хто називає наступом — воно розпочнеться 24 лютого. Воно буде присвячене не лише річниці вторгнення, а й ще деяким моментам. Ну, наприклад, там буде виступ путіна, а це інформаційний супровід, але найголовніше те, що до 24 лютого лютого росія зможе накопичити ще боєкомплект ракетної зброї для завдання удару по Україні, вони можуть це скомбінувати, щоб надати цьому якоїсь великої значущості. Також скористатися тим, що якщо їм вдасться якось підвищити ефективність ракетного удару і якщо в них вийде на якийсь час пошкодити нашу енергосистему, занурити Україну в якийсь тимчасовий блекаут і скористатися цим, бо коли в країні умовний блекаут це інформаційний вакуум, коли інформаційний вакуум можливо інформаційне середовище наповнювати чим завгодно — фейками, маніпуляціями. Отже: удар, наступ, виступ путіна, морально-психологічний тиск на населення", — вважає Коваленко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо пріоритетний для окупантів напрям під час їхнього нового наступу.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу.