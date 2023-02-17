100 українських бійців на одного попа-зрадника: чим відзначився виданий росії священик

Одного священника-зрадника обміняли на сотню воїнів

Напередодні Україна повернула з полону сотню українських воїнів. Це другий великий лютневий обмін після того, як на початку місяця додому повернули 116 бійців. Цього разу повернули здебільшого полонених захисників Маріуполя та одного цивільного — першого заступника мера Енергодара. Натомість росії видали священника-колаборанта з УПЦ МП.

Як пише УП, про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ (МП) Миколу Зірку. Священнослужитель у травні змовився з окупантами, зливав їм інформацію та допомагав проводити так звані псевдовибори. За вказівкою окупантів він організовував збір мешканців населеного пункту у приміщенні місцевого клубу.

Спершу над ним був суд, де священнику винесли вирок — 7 років позбавлення волі. Утім потім рф запросила священника у якості обміну, Україна не стала заперечувати, оскільки це допомогло повернути хлопців додому, розповів Юсов. Священник був лише за.

Нагадаємо, що у Львові затримали диякона УПЦ МП за педофілію — він знущався з власної доньки. Тим часом справи УПЦ МП погіршилися у Києві — суд зобов’язав знести МАФ, з якого намагалися збудувати храм.