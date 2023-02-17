"Боятися немає сенсу": Зеленський про можливий масовий авіаудар росіян

До таких заяв, за словами глави держави, слід ставитися як до ще однієї психологічної атаки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що боятися анонсованих авіаційних атак росії не варто. Це може бути лише черговою психологічною операцією ворога.

Про це глава держави заявив у ході спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві, передає видання "Укрінформ".

"Боятися немає сенсу. Очікувати від них (росіян – ред.) квітів немає бажання і теж немає сенсу. Вірити в те, що вони говорять, – точно немає практики довіряти їм. Тому розраховувати на себе і ставитися до цих заяв як просто ще однієї психологічній атаці з боку російської федерації", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що російські окупанти атакують нашу країну, використовуючи кілька варіантів та інструментів. У тому числі авіацію, ракетні удари та дії на полі бою.

З погляду ППО, за словами Зеленського, Україна зараз на кращому рівні, ніж за часи незалежності нашої країни.

"Вірте в наші сили. Ми найскладніший етап у нашому з вами житті, я впевнений, змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів — 24 числа. Зараз точно нас більше і точно ми сильніші. І, я впевнений, що росія тоді була набагато сильнішою, а зараз вона не така потужна і не має такої кількості сил. Мені здається, що в цьому і є наша перевага", — підсумував президент.

Зазначимо, що в ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що нібито росія вирішила змінити свою тактику і масово застосувати авіацію. Раніше вона практично не залітала до зони дії української ППО. Про це повідомило видання "Важливі історії", посилаючись на джерела, близькі до Міністерства оборони росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міністерства оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що росіяни можуть готувати до роковин вторгнення можуть готувати новий військовий маневр.