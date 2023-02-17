Ізраїльський офіцер розповів, як Україні відповісти на обстріл міст: "У вас є для цього засоби"

Україна може відповідати на обстріли росії

У відповідь на російські обстріли українських міст нашій державі потрібно завдавати ударів по військових та військово-політичних цілях країни-агресора, і це Україні під силу.

Таку думку висловив Офіцер армії Ізраїля Григорій Тамар в інтерв’ю каналу "В гостях у Гордона".

За словами військового, нині "рукавички білі зняті", тому будь-яким способом, який доступний Україні, необхідно завдавати ураження на території росії.

"Ви повинні це робити будь-якої миті, коли вашому командуванню здаватиметься, що це доречно", — заявив Тамар.

При цьому експерт зазначив, що через те, що наша держава позиціонує себе як країна прозахідної парадигми, а також як держава, яка не веде себе як військовий злочинець, необхідно уникати ударів по цивільних об’єктах.

"Необхідно концентрувати їх (удари — Ред.) на військових цілях і на військово-політичних цілях і я вже багато разів говорив у різних ефірах — в черговий раз, коли вас обстріляють, вдарять по ваших мирних містах, сплячих житлових кварталах, електростанціях, школах, лікарням розбомбіть у відповідь Міністерство оборони росії. А те, що в принципі ви це можете зробити, показали акції по боротьбі з курінням у місті Енгельс. ", — вважає військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов натякнув, що Україна може завдати ударів по росії на її власній території.

Також ми повідомляли про те, що в ВП анонсували удари по Москві та Пітеру.