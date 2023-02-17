Після звільнення з армії мають бути виплати: за що саме і кому

За звільненням з армії українські воїни можуть розраховувати на низку виплат

Українські військовослужбовці можуть розраховувати на виплати під час звільнення зі служби. Стосується це як контрактників, і строковиків.

Докладніше про це розповіли на порталі "АрміяІнформ". Виплачується грошова допомога згідно з "Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам", затвердженим наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року №260.

Які виплати мають бути військовим при звільненні:

грошове забезпечення;

грошова компенсація вартості за неотримане майно;

одноразова грошова допомога мобілізованим;

грошова компенсація за невикористану щорічну та додаткові відпустки;

одноразова грошова допомога;

грошова допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога у вирішенні соціально-побутових питань.

Кому виплачується грошове забезпечення

військовослужбовцям, окрім строковиків, — у розмірі грошового забезпечення, передбаченого для займаної посади з дня отримання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше, аніж до дня здачі справ та посади (в межах встановлених міністром оборони України строків) або до дня закінчення щорічної відпустки, що надається після здачі справ і посади;

військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів — у розмірі грошового забезпечення за весь місяць, у якому їх було звільнено, крім курсантської посадової надбавки. Курсантам у складі осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплати не належать;

військовослужбовцям, які звільнені з посад, — з дня отримання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше, аніж за 5 днів (без урахування часу здавання справ та посади у разі тимчасового виконання обов’язків з вакантної посади). Строковикам ці виплати не передбачені;

військовослужбовцям, які були позбавлені свого звання за вироком суду, — до дня, який вказаний у вироку суду як початок строку відбування покарання включно. Для строковиків ці виплати не передбачені;

військовослужбовцям, які були позбавлені військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, — до дня підписання відповідного наказу про позбавлення військового звання, а якщо законодавством встановлено строки здачі посади, то до дня виключення зі списків особового складу включно, але не більше, аніж до дня здачі справ і посади. Строковикам ці виплати не передбачені.

військовослужбовцям, які звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту, грошове забезпечення виплачується до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше, аніж до дня закінчення строку контракту. Строковикам виплата не передбачена.

Важливо зазначити, що сума виплати залежить від посадового окладу, окладу за військовим званням і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. А щодо виплат після позбавлення звання, то військовослужбовець може розраховувати тільки на оклад, який належить йому за посадою, і надбавку за вислугу років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військовим в Україні скасували низку виплат. Кілька категорій захисників більше не отримуватимуть премію у 30 тисяч гривень.