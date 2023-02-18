росія кине в наступ піхоту: озвучено небезпечні ділянки та шанси ворога

Наступу варто чекати на Донбасі та у Запорізькому регіоні

У російського ворога є досить серйозний ресурс для посилення своїх сил перед можливим наступом.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Є дуже серйозний ресурс під Кремінною – близько 9 тисяч особового складу, до того ж накопичення техніки – вони намагаються довести її до штатної комплектації. Така сама ситуація біля Сватового. Саме на цій ділянці можуть відбуватися наступальні дії", — вважає експерт.

Чи буде такий наступ буде успішним — залежить від рівня підготовленості наших ліній оборони.

Говорячи про ймовірність наступу на інших ділянках фронту, Олександр Коваленко насамперед згадує Бахмут: там ворог, напевно, намагатиметься збільшувати свій тиск. Крім того, можна чекати на початок більш активних дій окупантів і під Авдіївкою.

"Хоча Авдіївка для них – фактично недосяжна мрія", — зазначає експерт.

Під Вугледаром загарбники практично вичерпали свій ресурс, але можуть отримувати поповнення для відновлення боєздатності частин.

У Запорізькій області можливими напрямками удару можуть стати Оріхів та Гуляй-поле. Водночас там у окупантів можуть бути серйозні проблеми, тому більш вірогідними є наступальні дії росіян саме в Донецькій та Луганській областях.

Наступ, на думку військового експерта, проводитиметься насамперед із використанням живої сили, без серйозної підтримки бронею та артилерією.

Причина – у тому, що з танками та артилерією у ворога зараз є великі проблеми. Якщо у березні-квітні минулого року окупанти робили у 70-80 тисяч гарматних пострілів на добу, то вже наприкінці листопада – на початку грудня — у середньому 20 тисяч. Цього ж року ця кількість взагалі зменшилася до 15 тисяч.

"Цей показник постійно зменшується. Вони можуть накопичити ресурси до наступу – щоб збільшити кількість пострілів до 25-30 тисяч за добу, і іноді так і відбувається в деяких локаціях. Але потім ця кількість неминуче зменшується, оскільки закінчується боєкомплект, а логістика у них повноцінно не працює ", — розповідає експерт.

У ЗСУ середній даний показник – 5-6 тисяч артилерійських пострілів на добу – таким він залишається ще з 2022 року. Але різниця в тому, що бійці ЗСУ стріляють високоточною далекобійною зброєю, і їм не потрібно робити по 50-60 пострілів для того, щоб знищити один танк. Противник же застосовує тактику "вогневого валу", яка розрахована не на знищення певного об’єкта, а "покриття" якоїсь площі. Тому снарядів при цьому потрібно набагато більше.

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