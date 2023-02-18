Краще, ніж Javelin: Франція передала Україні ПТРК AKERON (відео)

Україна отримала неназвану кількість ракет та комплексів

Франція продовжує допомагати Україні. Окрім бронетранспортерів та системи ППО нашій країні передали протиракетні комплекси 5 покоління Akeron MP. Передача не була афішована.

Про передачу MMP (Missile Moyenne Portée, Akeron MP) стало відомо Opexnews від віцепрезидента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жана-Луї Тьєріо. Терміни передачі, як і кількість ракет та ПТРК, не повідомлялося.

Missile Moyenne Portée — що відомо

Akeron MP — розроблена французькою компанією протитанкова керована ракета та ракетний комплекс. Легка ракета середньої дальності б’є більш ніж на 4 км — дальність вища, ніж у Javelin. Її можна пускати також із машини або працювати розрахунком. Для пуску достатньо навестися і вистрілити — за допомогою інфрачервоної оптичної системи самонаведення цей процес відбувається автономно і військові можуть залишати позицію відразу після запуску.

Також оператор може змінити ціль під час польоту або вибрати цільову точку на цілі. Ракета може вражати цілі за перешкодами чи атакувати їх згори.

Призначена для ураження танків, бетонних укріплень, човнів, піхоти. Може застосовуватись у міських умовах та запускатися із закритого простору.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український президент передав країнам Європи індивідуальні списки із необхідною зброєю. Озброєння для України вже шукають в усі доступні способи — не виключається навіть передача контрабанди.