Окупанти запустили ракети прямо над атомною станцією: що відомо про нову ядерну провокацію рф

"Енергоатом" зафіксував проліт двох ракет над АЕС

Під час чергової масованої атаки, яку російська федерація здійснила у суботу, 18 лютого, дві ворожі ракети пролетіли прямо над Південноукраїнською атомною електростанцією. В "Енергоатомі" забили на сполох, попередивши про ядерні наслідки, які може спровокувати ймовірне влучання російського боєприпасу в один з реакторів АЕС.

Як повідомили у національній атомній енергогенерувальній компанії, прольоти російських крилатих ракет були зафіксовані о 8:25 і 8:27. Повітряні об'єкти рухалися річищем Південного Бугу у напрямку міста Первомайськ (Миколаївська область), після чого пролетіли чи не впритул до одного з ядерних реакторів.

"Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. Це черговий акт ядерного тероризму росії, що загрожує безпеці всього світу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, представники "Енергоатому" вкотре звернулися до незалежної комісії МАГАТЕ, наголосивши на потребі якомога швидше вжити усіх можливих заходів, аби припинити російський ядерний тероризм. А також нагадали на необхідності вивести окупаційні військових формувань з території Запорізької АЕС та встановити навколо усіх атомних об'єктів України демілітаризовану і безпольотну зони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що своїми воєнними діями агресор й надалі продовжує загрожувати одній з найбільших атомних електростанцій — Рівненській АЕС, яка знаходиться неподалік білоруського кордону.