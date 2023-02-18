"Корейський сценарій" не пройде: чому путіну та його куму не вдасться розділити Україну

Відчуваючи неминучість своєї поразки, кремль на ходу змінює мету "спецоперації"

У разі провалу плану із захоплення всіх українських територій володимир путін має намір розділити Україну за принципом Північної та Південної Кореї. Про це в інтерв'ю ВВС розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За словами посадовця, ідея створення "другої України" належить опальному політику Віктору Медведчуку, якого у вересні 2022 року було передано російській стороні в рамках обміну на полонених захисників з "Азовсталі". Також Данілов розповів, що над розробкою плану "Б" працюють люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року, представники депутатського корпусу "ОПЗЖ" та люди з оточення Віктора Януковича.

"Телеграф" розбирався у тому, наскільки реалістичним є такий сценарій розвитку подій, і що може стати на заваді планам кремлівського диктатора.

Росія ділить шкуру невбитого ведмедя

Гучно анонсований "великий наступ" окупаційних військ рф набирає обертів. Щоправда, поки що жодних результатів у захопленні українських територій армія росії не продемонструвала. Серед лютневих "здобутків" російських військових в Україні — позитивна динаміка смертності. За останні два тижні середня кількість загиблих окупантів зросла у п'ять разів, повідомляє російська служба ВВС.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 лютого ворожа армія намагається вести наступ у трьох областях — Донецькій, Луганській та Харківській. Також, ймовірно, ворог намагатиметься атакувати у Запорізькій області, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. В інтерв'ю Оресту Сохару військовий експерт спрогнозував, що наступ проводитиметься насамперед із використанням живої сили, без серйозної підтримки бронею та артилерією, що навряд чи дозволить окупантам досягти успіху.

Окупованими сьогодні залишаються АР Крим, лівий берег Херсонщини, населені пункти в Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Варто зазначити, що за винятком Кримського півострову, жоден з цих регіонів не перебуває під повним контролем збройних сил рф.

Ба більше, після отримання Україною нових поставок західного озброєння, узгоджених на дев'ятій зустрічі "Рамштайн", змагатися у військовій міці із ЗСУ окупантам стане ще важче. За прогнозом ексочільника ЦРУ, генерала Девіда Петреуса, який нещодавно побував на фронті в Україні, вже на початку травня українська армія може перейти у наступ для звільнення захоплених ворогом територій.

"Я впевнений, що у травні — на початку червня, коли українська армія швидше за все піде в контрнаступ, вона покаже зовсім інший рівень технології ведення війни, в дуже сильному контрасті з тим, що сьогодні демонструє Росія", — сказав військовий в інтерв'ю NV.

Своєю чергою голова Міноборони Британії Бен Уоллес заявив, що так званий "великий наступ" росіян рухається метрами, а не кілометрами. За словами посадовця, наразі окупанти зважилися лише на серію пробних атак вздовж лінії фронту, в результаті чого понесли великі втрати.

"На сьогоднішній день немає жодних підтверджень значного російського наступу. Те, що ми побачили, — це просування на фронтах ціною тисяч життів", — цитує Уоллеса Financial Times.

Виходячи з такого, м'яко кажучи, сумнівного положення армії рф на фронті, усі плани кремля щодо відокремлення південно-східної частини України є нічим іншим, як розділом шкури невбитого ведмедя. В українському уряді оцінюють ймовірність реалізації такого сценарію як вкрай низьку, каже член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Плани путіна, які він сподівається реалізувати, мають діаметрально-протилежний зв'язок з реальністю. Поки що ми спостерігаємо, як "друга армія світу" не може впоратись зі Збройними силами України. Жодних підстав очікувати так званого розділу нашої держави росією наразі немає", — зазначає політик в коментарі "Телеграфу".

Медведчук "відпрацьовує" своє звільнення

Розкриваючи плани володимира путіна щодо розділу України за корейським сценарієм, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що не останню роль у цьому сценарії відведено для колишнього українського політика Віктора Медведчука. Після затримання СБУ лідера забороненої нині проросійської платформи "ОПЗЖ", підозрюваного у держзраді, політику загрожувало до 15 років позбавлення волі.

Віктора Медведчука затримали після його втечі з-під домашнього арешту

Звільнення Медведчука стало можливим у рамках великого обміну між Україною та рф. Тоді на Батьківщину повернулися 215 військовослужбовців ЗСУ, в тому числі — бійці, що тримали оборону заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Результати обміну, проведеного у вересні 2022 року, викликали шквал обурення у російському суспільстві, адже прихильники "спецоперації" вимагали найсуворішого покарання для бійців полку "Азов", демонізацією якого російська пропаганда займається останні 9 років.

Попри те, що дана угода завдавала кремлю репутаційних втрат, володимир путін погодився на невигідні для себе умови, адже вже тоді мав намір використати Віктора Медведчука при окупації України та встановленні у Києві маріонеткового уряду, каже нардеп Федір Веніславський.

"З цією ж метою перед початком війни були подані два адміністративних позови щодо поновлення у званні президента Віктора Януковича. Також до цих процесів могли бути залучені представники колишньої платформи "ОПЗЖ", проте сьогодні усі депутати, присутні на засіданнях Верховної Ради, демонструють проукраїнську позицію, одностайно голосують за законопроєкти, засуджуючі російську агресію, та жодним чином не виказують підтримки владі рф. Звісно, деякі з них в глибині душі можуть зберігати свої проросійські погляди, проте відстоювати їх публічно ніхто не ризикує", — каже посадовець.

Варто зазначити, що "ставка" путіна на свого кума не була даремною. У січні 2023 року зрадник раптово з'явився у російському інформаційному просторі, опублікувавши в газеті "Ізвестия" статтю, в якій звинуватив Україну у розв'язанні війни з росією та приписав східним регіонам нашої держави історичне "тяжіння" до росії.

"Всередині самої України з 1991-го існували дві країни — антиРосія та Україна як ще одна Росія. Одна без Росії себе не мислить, інша не мислить себе з Росією. Південний схід України — певна окрема структура в складі України, яка завжди економічно, культурно та політично тяжіла до Росії", — написав Медведчук.

Вже за місяць, на тлі розкриття плану щодо розділу України, кум кремлівського диктатора поскаржився журналістам "Першого каналу" на важку долю, назвавши своє затримання у 2021 році "найважчим днем у житті" та "страшним горем для сім'ї". Також Медведчук акцентував увагу на тому, що живе в Москві вимушено.

"Я раніше приїжджав до Москви у різних справах, я приїжджав на один день, вранці приїжджав, увечері їхав. А зараз я постійно живу у Москві, вимушено. Я не залишав Україну, мене обміняли", — сказав зрадник України в інтерв'ю.

Теплого прийому окупантам очікувати не варто

Просування подібних тез опосередковано підтверджує, що озвучений Даніловим сценарій дійсно лежить на столі володимира путіна. Ймовірно, в кремлі працюють над створенням для Медведчука образу "репресованого" Україною за "тяжіння" до росії, щоб у потрібний момент призначити його главою окупованих регіонів, жителі яких, згідно російській пропаганді, також зазнають утисків через свої проросійські погляди.

Насправді ж, якими б амбіційними не були плани російського диктатора, для їх реалізації окупантам доведеться здолати не лише українську армію, а й спротив цивільного населення. Досвід окупації Херсонщини довів, що українці готові чинити опір загарбникам у будь-який спосіб. Числені диверсії, замахи на життя гауляйтерів та сприяння деокупації — це все, що очікує на росіян в українських містах.

За словами політичного експерта Українського Інституту Майбутнього Ігоря Попова, сценарій, який був використаний в Кореї у 1953 році для завершення війни, не може бути реалізований в Україні в тому числі й через соціальний аспект.

"Дійсно, для укладення перемир'я, яке триває й досі, в Кореї було проведено демаркаційну лінію по 38-й паралелі, що розділила країну на Південну та Північну частини. Водночас варто пам'ятати, що у Кореї з обох боків воювали корейці, хоча й за підтримки іноземних партнерів. В нашому випадку мова йде про зовнішню агресію — українці воюють на одній стороні проти спільного ворога", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Ризикуючи життям, херсонці чинили опір російській навалі

Усі плани володимира путіна щодо інтеграції "русского мира" в Україну приречені на провал, впевнений Ігор Попов. За словами політолога, окрім спротиву цивільного населення, окупанти зіткнулися з тим, що на захоплених територіях не залишилось "притомних" колаборантів, які б погодились очолити новоутворені "адміністрації". До того ж, усі російські "укази" про анексію українських територій були визнані нікчемними і такими, що не мають юридичної сили для жодної цивілізованої країни світу.