Поділу України за "корейським сценарієм" не буде: експерт пояснив, у чому неправі Медведчук та Ко

Експерт пояснив, що не так із планами росіян щодо поділу України

У кремлі не змогли домогтися захоплення України, а тому тепер розмірковують про ідею поділу країни за корейським сценарієм із залученням колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого нещодавно позбавили громадянства, проте ця ідея приречена на провал.

Як пояснив "Телеграфу" експерт Українського Інституту Майбутнього Ігор Попов, подібний сценарій в Україні реалізувати буде неможливо, оскільки є принципові відмінності.

Він нагадав, що в 1953 році для завершення війни в Кореї було проведено демаркаційну лінію по 38-й паралелі і тим самим країну було розділено на Південну та Північну.

При цьому експерт наголосив, що в Кореї з обох боків воювали корейці, хоч їх і підтримували іноземні партнери.

"У нашому випадку йдеться про зовнішню агресію — українці воюють на одному боці проти спільного ворога", — додав Попов.

Більше про спроби кремля розділити нашу країну читайте у матеріалі: "Корейський сценарій" не пройде: чому путін і його куму не вдасться розділити Україну.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що росіяни спеціально завдають ударів по цивільних об’єктах, щоб залякати українців та розділити їх.