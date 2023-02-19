Ворог продовжує тиснути на Донбасі та на Харківщині: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріли

Російські окупанти можуть піти у наступ не лише на Донеччині. Однак українські джерела сумніваються в їхній здатності провести великомасштабний наступ на Донеччині.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ворог продовжує наступальні дії на північний захід від Сватового, в районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки, заході Донецької області. На Запоріжжі російські війська зміцнюють оборонні позиції.

Окупанти зосереджують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. За даними Генштабу ЗСУ, відбито атаки росіян у Гряниківці та Масютівці Харківської області; Білогорівці, Червонопопівці та Кремінній — Луганській та Виїмці, Федорівці, Дубово-Василівці, Берхівці, Бахмуті, Іванівському та Часовому Яру в Донецькій області.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські війська продовжують бити на північний захід від Сватового в Харківській та Луганській області. Заявили про захоплення Гряниківки. Підтвердження цьому немає. У даних Генштабу повідомляється про відбиття атаки. У районі Кремінної та Лимана ворог продовжує атаки. У цьому районі також посилено артилерійський вогонь.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

У районі Бахмута ворог продовжує досягати незначних успіхів. Кадри з геолокацією показують, що росіяни могли просунутися на північний захід від Білогорівки та біля Роздолівки на північний схід та північ від Бахмута відповідно. Ворог наближається до Залізнянського та до ділянки траси E40 на північ від Бахмута. Ворог вважає, що оточення Бахмута неминуче, проте українські сили можуть підтримувати частини у місті та прилеглих районах, що ставить під сумнів російські ідеї.

Ворог продовжує наступ у районі Авдіївки. За даними аналітиків, DeepState ворог продовжує атаки по лінії Красногорівка — Веселе, а ситуація патова. На заході Донецької області також продовжується наступ ворога. Окупанти заявляють про спроби настання з позицій з південного заходу від Вугледара та розповідають про позиційні бої.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти посилюють оборону в окупованій частині Запорізької області. Окупанти також вивчають у Мелітополі систему тунелів, можливо в оборонних цілях.

Лінія фронту у Запорізькій області

У дельті Дніпра знищено ворожу ДРГ. Вони намагалися висадитись на острові за допомогою цивільного катера.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні російські окупанти знову обстріляли ракетами Україну. Наближається річниця вторгнення, і росіяни можуть посилити атаки.