Генерал-лейтенант про стягування російської авіації до кордонів: "Це серйозна загроза"

ЗСУ готуються до всіх можливих розвитків подій

Російські війська накопичують авіацію біля кордонів з Україною. Окупантам вдалося зібрати близько 450 літаків та 350 вертольотів. Впевнено сказати про застосування цієї авіації на кордонах не можна, але українські військові готові до будь-яких сценаріїв.

Військова авіація, яку накопичила росія, зараз перебуває приблизно за 200 км від українського кордону. Про це військовий експерт генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів 24 каналу.

"Це дуже серйозна загроза. Наш Генштаб це знає, має на увазі, опрацьовуються відповідні заходи", — сказав Романенко.

За його словами, накопичення літаків та гелікоптерів поблизу кордону є посиленням можливостей ворога у завданні авіаційних ударів, а також використанні винищувачів на лінії зіткнення.

Ігор Романенко припустив, що російські загарбники можуть піти за таким сценарієм, при цьому застосовуючи стратегічний резерв 150-200 тисяч військових, яких росія зараз готує.

Точно сказати про застосування авіації поблизу нашого кордону не можна, але до такого розвитку подій українські воїни мають бути готовими. Генерал-лейтенант підкреслив, що ЗСУ завжди опрацьовують найгірший варіант сценарію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловив свою думку про анонсовані авіаційні атаки з боку росії. Його заява виявилася досить обнадійливою.