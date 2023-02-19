В окупованому Бердянську палає база відпочинку: на ній могли бути росіяни (відео)

За словами окупантів, спалахнув ресторан, котельня та частина гаражів

На тимчасово-окупованих росією територіях України триває низка великих пожеж та вибухів. Мешканці Бердянська говорять про НП на одній із баз відпочинку, яку загарбники могли використовувати у своїх цілях.

Так, за даними місцевих Telegram-пабліків на Бердянській косі спалахнула база відпочинку "Райський куточок". Над місцем подій піднявся величезний стовп чорного диму, а в повідомленнях вказується, що це місце окупанти могли використовувати як свій госпіталь.

У мережі з’являються відео пожежі.

"У соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок") велика пожежа. Раніше ми писали, що саме в цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували госпіталь", — йдеться у повідомленні.

Водночас, пропагандисти на своїх каналах стверджують, що причина пожежі на "Райському куточку" — замикання.

"За їхньою інформацією, спалахнув ресторан, котельня та частина гаражів", — повідомляють у паблику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Криму біля військової частини окупантів пролунав вибух.

Також ми повідомляли про те, що у Бердянську ліквідували важливого "чиновника".