У цю м’ясорубку може затягнути інших: Олена Зеленська відповіла "втомленим" від війни

Українцям не можна втомлюватися від війни

Війна Росії проти України не є "гладіаторським боєм", за яким можна спостерігати збоку, а тому ігнорувати її не можна, як і "втомлюватися" від неї.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю південнокорейській телекомпанії Channel A.

"Це боляче, коли люди стають байдужими до твого болю. Я не можу сказати інакше, тому що війна — це біль, це страждання, це вбивства мирного населення. Як можна бути байдужими до таких речей, мені незрозуміло", — сказала вона.

За її словами, людей можуть поділяти великі відстані, проте сучасна війна не є "гладіаторським боєм, за яким можна спостерігати з трибуни".

"Бій будь-якої миті може перекинутися на трибуни. Ніхто не знає, коли війна може перекинутися на інші регіони, на інші країни, затягнути їх людей у цю м’ясорубку", — додала Зеленська.

Перша леді також зазначила, що українці просто хочуть жити, а тому їм не можна "втомлюватися" від війни.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ кажуть, що до роковин початку повномасштабного вторгнення окупанти можуть завдати чергового удару по Україні або посилити атаки на фронті.