Бункер Зеленського: журналісти дізналися, як він виглядає і що відбувається усередині

На Банковій кажуть, що жити за таких умов було важко

Журналісти побували у бункері українського уряду, з якого Володимир Зеленський працював на початку повномасштабного російського вторгнення. Вони розповіли, як він виглядає та що в ньому відбувається.

Честь у створенні історичного репортажу випала британській газеті The Sunday Times. Її журналісти розповіли про життя команди президента України у підземному бункері у перші тижні війни.

У матеріалі вказується, що в цьому бункері Зеленський та його оточення провели більшу частину перших двох місяців під землею, періодично виходячи на поверхню.

"Членів українського уряду негайно перевели в підземні бункери. Від військових також надійшов наказ — не залишати їх і залишатися там до подальшого повідомлення. Джерело на Банковій розповіло, що жити в таких умовах було важко: "Сонця не бачиш, часу не знаєш". І додав: "Якщо путін був у своєму бункері [під час пандемії], то не дивно, що він збожеволів". За словами джерела в уряді, початковий план полягав у тому, щоб залишатися під землею протягом тижня...", — йдеться у повідомленні. у матеріалі.

Зазначається, що потрапляючи до цього секретного місця його відвідувачі мали підписати папір про нерозголошення навіть на перший погляд безневинных деталей.

"Ті ж, хто був запрошений жити разом із президентом у підземному бункері, повинні були підписати угоду про нерозголошення, яка забороняла їм ділитися будь-якими подробицями про дизайн бункера, його розташування чи зручності. Їм навіть не дозволялося говорити про їжу, яку вони їли", - Розповідають журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український журналіст Дмитро Комаров показав, як виглядає одне із найтаємніших місць у світі — український центр ухвалення рішень.

Також ми повідомляли про те, що відомо про мережу підземель путіна.