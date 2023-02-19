Українські ветерани можуть отримати допомогу від Червоного хреста: скільки платять та що треба зробити

Хто може отримати допомогу від МКЧХ

Українським ветеранам бойових дій, які отримали інвалідність І чи II категорії, виплатять допомогу у розмірі 16 тисяч гривень.

Як йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, ініціативу буде втілено Міністерством у справах ветеранів у сприянні з Міжнародним комітетом червоного хреста (МКЧХ).

До участі у програмі допомоги допускаються особи, які мають статус ветерана відповідно до українського законодавства, чиї дані внесені до Єдиного держреєстру ветеранів, а також інвалідність І чи II групи, які отримали під час бойових дій.

Незалежно від інших видів оформленої допомоги вони зможуть отримати 16 тисяч гривень, які виплачуватимуться частинами по 4000 гривень протягом чотирьох місяців.

Для реєстрації необхідно:

мати цифровий підпис (якщо його немає, то можна скористатися цією інструкцією);

перейти на сайт Мінветеранів та подати заяву на участь у відповідній програмі за цим посиланням ;

пройти процедуру ідентифікації з використанням електронного підпису та перевірити свої дані;

вказати номер розрахункового рахунку у форматі IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

Якщо рахунки IBAN немає, його варто попередньо відкрити у кожному банку.

Зазначається, що Мінветеранів з метою захисту даних ветеранів не сповіщатиме, чи буде нарахована допомога чи ні. Однак, якщо гроші в зазначені терміни так і не прийшли, то можна звернутися до відомства за номером +380636889596.

Поки що проєкт працює в тестовому режимі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які виплати належать українським військовослужбовцям, які отримали поранення на фронті.