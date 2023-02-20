"Знаємо, що якщо програємо, то втратимо все": Зеленський про неминучість перемоги України у війні

Для України не має значення, готує ворог нове чи старе вторгнення – з ним не може бути компромісів

Ситуація на фронті змінилася в порівнянні з початком вторгнення російських військ 362 дні тому, і у разі нового "великого" наступу росія не зможе досягти задекларованих цілей, а війна обов’язково закінчиться перемогою нашої країни, оскільки нашому народу є що втрачати в ній.

Так прокоментував можливість нового наступу росії президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському Tg1.

"Ми знаємо, що якщо ми програємо, то втратимо все: домівки, дітей, батьків. Тому для нас не має значення, чи це буде старе чи нове вторгнення. Після того, що сталося 24 лютого минулого року, компромісів більше немає. Було порушено міжнародне право, було порушено все людське, що тільки може бути людським. Ми їх не боїмося. Ніхто їх не боїться, все йде не за їхніми планами ", — вважає український лідер.

За його словами, Україна готується до швидкоплинної війни, яка закінчиться перемогою. І зараз дуже важливо не заморозити конфлікт.

Багаторічну війну, яка розпочалася в Україні після 2014 року, президент назвав великою помилкою, яку більше не можна допустити.

"Мінські домовленості дали Путіну час підготувати торішню раптову атаку, ми більше не потрапимо в ту ж пастку. Наші солдати більш мотивовані, бо вони захищають свої сім’ї, свої будинки. Натомість ми побачили, що економічні санкції проти москви дуже допомагають, вони дають нам час та простір для самоорганізації", – зазначив український лідер.

Володимир Зеленський нагадав, що наша країна запропонувала формулу миру, яка містить десять пунктів про те: як вийти реально з цієї ситуації, а не тільки на словах, і закінчити цю війну перемогою.

"Перемогою для всіх нас, перемогою світу, це буде історична перемога, і майбутні покоління росіян теж скажуть нам спасибі", – наголосив Зеленський.

Раніше Телеграф писав про те, як виглядає бункер Зеленського, і що відбувається в ньому всередині.