Зеленський із Байденом вже обговорили зброю, яку США ще не давали

Лідери країн-союзниць обговорили ймовірну поставку Києву далекобійного озброєння

Під час історичного візиту президента США Джо Байдена до Києва та зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, однією з топ-тем для обговорення вкотре стала військова допомога Україні у її протистоянні російському агресору.

Як у понеділок, 20 лютого, пише агенція Reuters, президенти обговорили ймовірність поставки Києву зброї великої дальності та іншого озброєння, яке раніше не передавали, однак все ж можуть надати Україні.

Під час діалогу американський лідер заявив, що Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно, аби дати жорстку відсіч російським окупантам.

Крім того, він повідомив, що вже завтра, 21 лютого, Вашингтон офіційно оголосить про новий пакет військової допомоги, який планує передати Києву. Загальна його вартість — 500 мільйонів доларів. За словами Байдена, він включатиме в себе більшу кількість боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем.

Нагадаємо, що історичний візит президент США до України викликав неабияке невдоволення в росії. До гнівних коментарів доєдналися не лише пересічні громадяни країни-агресора, а й відомі активісти і журналісти.

Також "Телеграф" показував перші кадри із зустрічі Зеленського та Байдена на Михайлівській площі, де президенти вшанували пам'ять полеглих Героїв Небесної Сотні.