"путін отримав потужний геополітичний ляпас": політолог про візит Байдена до Києва

Євген Магда пояснив "Телеграфу", в яке незручне положення президент США поставив кремль

Раптовий історичний приїзд президента США Джозефа Байдена в Київ одночасно демонструє, що Україна продовжує залишатися в центрі уваги світової політики, і також завдає потужного удару по іміджу й пропаганді кремля.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.

"Візит Джозефа Байдена в Україну дійсно є показовим, тому що він не лише продемонстрував стратегічні контакти Сполучених Штатів та України, але і показав, що американський президент залишається безумовним лідером демократичного світу. Для мене є дуже показовим, що Байден прилетів в Україну саме в річницю розстрілу на Інститутській. Тобто, як на мене, президент США продемонстрував: він розуміє, що російська-українська війна почалася 20 лютого 2014 року, а не 24 лютого 2022 р. І він демонструє послідовну потужну підтримку України. Звичайно ж, тепер стає цікавим, що завтра скаже путін", — зазначає він.

Експерт додав, що росіяни так носилися з президентським посланням очільника кремля, "створювали навколо нього стільки всього, що ми бачимо: путін отримав потужний геополітичний ляпас".

"Думаю, зараз над переписуванням цього послання (в москві, — Авт.) йде робота. Україна прогнозовано отримала новий пакет військової допомоги, отримала запевнення, що будуть запровадженні нові санкції. І Україна знову відчула, що вона перебуває в центрі уваги. Це, на мою думку, дуже добре", — резюмує Євген Магда.

Як повідомлялося, Джо Байден приїхав до України поїздом із Варшави. Однак у його розкладі на 20 лютого, який опублікував раніше Білий дім, про візит до столиці нашої країни не було інформації.

"Телеграф" також писав, що під час свого візиту до Києва Байден зустрівся з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Під звуки сирен через повітряну тривогу лідери пройшлися Софіївською площею і вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.