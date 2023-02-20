Буш попереджав щодо росії: у США розсекречено його записки для Обами

Буш написав 13 меморандумів щодо країн та областей зовнішньої полтики

Поки в Москві не втомлюються вигадувати нові виправдання вторгненню в Україну, в США ще більше десяти років тому говорили, що росія прагне територій нашої країни.

Про це стало відомо з опублікованих американською газетою The New York Times розсекречених документів, які були передані в 2009 році Джорджем Бушем своєму наступнику — Бараку Обамі.

Ці документи — тридцять меморандумів щодо окремих країн чи областей зовнішньої політики в газеті називають "невеликими порадами" в умовах "неспокійного" світу. Серед іншого, у цих документах йшлося та про обстановку навколо України.

"Індія – друг. Пакистану – ні. Не вірте Північній Кореї чи Ірану, але говорити краще, ніж мовчати. Слідкуйте за росією: вона прагне території свого сусіда України. Стережіться потрапити в пастку нерозв'язних наземних воєн на Близькому Сході та в Центральній Азії", — застерігав Буш.

Як виявилося, Буш ще у 2009 говорив про необхідність запобігання спробам росії кинути виклик територіальній цілісності України.

"Спробам росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59 відсотків складається з етнічних росіян і де базується Чорноморський флот ВМФ Росії, треба запобігти", — писав Буш.

Також президент США зміг спрогнозувати, що росія буде використовувати газову залежність Європи у своїх цілях і намагатися "вбити клин між Сполученими Штатами та Європою".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 20 лютого президент США Джо Байден прибув із візитом до України. Усі подробиці цієї події ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

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