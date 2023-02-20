Штурм позицій ЗСУ під Луганськом: з’явилося фото окупанта з камери українського воїна

Обмундирування не допомогло окупанту захопити позиції українських воїнів

З’явилося фото з камери на шоломі українського воїна, який вступив у ближній бій із росіянами та відбив штурм ворога. Воїн 92-ї механізованої бригади ЗСУ з позивним "Хижаком" у найдрібніших деталях зумів розгледіти одного з нападників росіян.

Фото опублікував військовий журналіст та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. За розповідями воїна, відстань між українським захисником та ворогом була 5 метрів.

На фото видно ствол автомата українського воїна, який наведено на ворога. Окупант непогано обмундирований: обваження на автоматі, тактичні навушники та інша амуніція говорять про те, що це був підготовлений та досвідчений боєць. Але за мить він втратив можливість ходити українською землею зі зброєю в руках — у ближньому бою наш захисник розстріляв ворога. Скільки точно було росіян — невідомо, повідомляється, що ворожа БМП під’їхала впритул до позиції українських воїнів та штурмом намагалася захопити окоп.

Російський окупант у прицілі автомата "Хижака"

Незважаючи на те, що на позиції було лише два українські воїни, вони професійно та безстрашно вступили у ближній бій із ворогом та утримали позицію.

"Одне з найепічніших фото війни — зроблене з відео камери на шоломі солдата 92-ї механізованої бригади ЗСУ з позивним "Хижак" під час ближнього бою з росіянами в Луганській області… У цьому бою завдяки сміливим та професійним діям одного нашого воїна більшість атакуючих була знищена, позицію утримано, обидва наші воїни живі, з ними все добре", — написав журналіст.

Коментатори захопилися роботою бійця 92-ї механізованої бригади ЗСУ із позивним "Хижаком". Дехто висловив готовність відправити йому презент, як тільки стане відома особа, інші ж виступили за те, щоб дати звання "Героя України" безстрашному воїну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські воїни не люблять говорити про свої героїчні вчинки, для них це просто робота. За словами полковника НГУ, хвалитиметься лише той, хто не був ні в боях, ніде.