Коли Захід дасть Києву винищувачі F-16: відповідь українців здивувала

Поставки сучасних західних винищувачів вже після війни очікує лише кожен десятий українець

Більш, як половина українців схвально оцінюють результати дев'ятої зустрічі країн-учасників Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") і очікують, що Київ отримає сучасні західні літаки вже у найближчі місяці.

Саме такі результати показало соціологічне опитування, проведене компанією Active Group.

На запитання "Як ви оцінюєте успішність зустрічі у форматі "Рамштайн"?" виключно позитивно відповіли 14,3% опитаних громадян.

швидше позитивно — 44,3% респондентів;

швидше негативно — 2,4%;

виключно негативно — 1,8%;

не знають про результати "Рамштайну-9" — 19,3%.

вагалися з відповіддю 17,9 відсотка опитаних.

На запитання "Чи отримає Україна сучасні західні літаки (F-16 та аналогічні)?" відповіли, що це станеться найближчим часом 15,8% респондентів.

Наступні відповіді розподілилися таким чином:

отримає протягом найближчих місяців — 37,8%;

отримає після перемоги — 10,1%;

не отримає — 11,0%;

не зміг відповісти на запитання кожен четвертий.

Оптимістичні результати цього опитування дивують, тому що представники країн Заходу не дали чіткої відповіді про час та обсяги поставки Києву натовських винищувачів.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних — 18 лютого 2023.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" опублікував результати опитування, чи вірять українці у новий повномасштабний наступ росії, як було 24 лютого 2022 року.