"Масштаби військової підтримки можуть почати падати": у США нібито попередили Зеленського — ЗМІ

Розмова, за словами ЗМІ, відбулася в січні

Хоча зараз Захід не знижує масштабів постачання військової допомоги Україні, але ще якийсь час тому їх розміри нібито були під загрозою.

Про це стверджує у статті Politico в статті під заголовком "Захід досі не знає, як виглядає перемога в Україні", яка присвячена питанню кінцевої мети війни в Україні.

Так, за даними видання, яке посилається на слова українських чиновників, глава ЦРУ Вільям Бернс у січні нібито закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше досягти прогресу на полі бою, "бо масштаби військової підтримки можуть почати падати".

"Попередження Бернса пролунало після прогнозів про те, що контрольована республіканцями Палата Конгресу США незабаром почне скорочувати підтримку. А радник Зеленського сказав POLITICO, що Київ стурбований тим, що деякі в адміністрації президента Джо Байдена будуть раді використовувати Конгрес як привід для згортання військової допомоги та спонукати Україну погодитися на скорочення своїх військових цілей", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США вигадали, де ще взяти зброю для України.

Також ми повідомляли про те, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 460 мільйонів доларів.