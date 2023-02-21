Україна може отримати танки Abrams раніше, аніж розраховувала: що вигадали в США

США можуть віддати Україні Abrams зі складів

Сполучені Штати Америки, які ще на початку повномасштабного російського вторгнення заявили про готовність відправити Україні свої танки M1 Abrams, дотепер не можуть визначитись, яка версія краща і чи готові вони вилучити це озброєння з наявних запасів, аби передати Києву. Однак, за словами першого заступника помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Брауна, танки можуть бути передані Україні із запасів, які зараз зберігаються на складах.

Про це він сказав під час свого інтерв'ю для Breaking Defense. За словами американського чиновника, адміністрація очільника Штатів Джо Байдена, ймовірно, може змінити курс і використати повноваження президента, аби все ж відправити цей тип озброєння Україні. Наразі ж питання щодо того, який спосіб краще — вилучити танки з наявних запасів або замовити нове виробництво, залишається відкритим.

Також зазначається, що, коли наприкінці січня Вашингтон оголосив про готовність відправити Києву три десятки танків Abrams, він підкреслив, що це будуть M1A2 і що для їх придбання використовуватимуть Ініціативу сприяння безпеці України. В її рамках передбачається, що машини повинні бути закуплені, а не вилучені з наявних запасів Штатів завдяки повноваженням президента щодо скорочення чисельності військ, що є іншим механізмом постачання зброї Києву.

Представник Держдепу наголосив, що поки наразі це рішення ще не прийняте.

"Потенційно це може бути комбінацією закуплених та взятих зі складів танків. У нас є Abrams на озброєнні. У нас різні версії "Абрамсів", якісь старіші…, і я не знаю, які саме зрештою отримає Україна, – пояснив він.

На думку Брауна, саме такий варіант надав би можливість скоротити строки поставки американських танків в Україну. Також він додав, що поки що достеменно невідомо, коли остаточне рішення ухвалять і коли все ж цей тип озброєння передадуть Києву.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, під час історичного візиту до України, американський лідер Джо Байден обговорив із президентом Володимиром Зеленським ймовірність поставки Києву далекобійного озброєння. Чи увійде воно у новий пакет військової допомоги, який Вашингтон оголосить вже сьогодні, 21 лютого, поки невідомо.