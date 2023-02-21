Україна отримає від Ізраїлю найважливішу зброю – офіційна заява

Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях та взаємних інтересах

Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони. Політики цієї країни стверджують, що Ізраїль має допомагати нам у всіх сферах.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, повідомляє видання JPost.

Президент України сьогодні провів зустріч із ізраїльською парламентською делегацією. На ній були присутні голова комітету оборони та міжнародної політики Ізраїлю Юлій Едельштейн, член Кнесета Зеєв Елькін, посол Ізраїлю Михайло Бродський, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час зустрічі політики обговорювали підтримку України із боку Ізраїлю.

"Ми повинні допомагати Україні у всіх сферах, де ізраїльські технології, у тому числі військові, можуть допомогти захистити громадянське населення, його свободу та незалежність. У світовій історії бувають моменти, коли не можна всидіти одразу на двох стільцях", — заявили Юлій Едельштейн та Зєєв. Елькін.

Під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції минулого тижня Зеленський публічно закликав Ізраїль надати Україні передову систему David Sling, яка спільно розроблена ізраїльською компанією Rafael і американською Raytheon.

Зазначимо, що на хороші новини, які на Україну очікують сьогодні, раніше у своєму Telegram-каналі натякав Андрій Єрмак. Він зацікавив українців коротким постом, навіть без слів. Але багато хто відразу зрозумів, що він міг мати на увазі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ізраїльська делегація приїхала до Києва 20 лютого. Також у цей день Київ відвідав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.