Чи готова була влада і ЗСУ до вторгнення росії в лютому 2022: українці відповіли на п'ять непростих запитань

Українці вірять в ЗСУ, але готовність українських військових на початку війни оцінили трішки вище як на трійку

Українська влада всього лише на "трієчку" була готова до повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого 2022, однак злагодженість дій держави та суспільства в перші тижні після початку широкомасштабної агресії можна оцінити майже на "чотири з мінусом".

Такими є результати опитування до перших роковин масштабного вторгнення росії, проведеного компанією Active Group.

Правильність дій української влади у перші тижні вторгнення росії, за п'ятибальною шкалою, на одиницю оцінили 6,0% респондентів; на два бали — 7,7%, на три — 24,4%; на четвірку — 26,8%, п'ятірку — 28,9; не могли відповісти — 6,3%. Середньозважена оцінка — 3,69.

Оперативність дій української влади у перші тижні вторгнення росії громадяни оцінили в середньому на 3,74 балу.

Українці вважають, що Збройні сили України були готові до вторгнення росії на 3,33 балу.

Більш детальні оцінки можна подивитися в інфографіці нижче.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Збирання даних відбувалося 19 лютого в рамках підготовки проєкту "Пульс тижня". Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, що в перші дні війни окупантам вдалося захопити Херсон, передмістя Харкова і Києва, оточити Чернігів та Суми, однак ціною величезних зусиль ЗСУ вдалося відкинути ворога на півночі України та в Харківській області, а також звільнити Херсон.

Також нагадаємо, що в Офісі президента розповідали фантастичні історії про ворожі ДРГ у центрі Києва, які полювали на президента Зеленського, і про брак їжі на Банковій, коли доводилося розбавляти "Мівіну" теплою водою, хоча всі українці цю локшину заварюють окропом.