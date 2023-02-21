Скільки українців вірять у ЗСУ: соціологи назвали неймовірну цифру

Три відсотки українців стверджують, що стали гірше ставитися до ЗСУ

Протягом року повномасштабної війни з росією, котра почалася 24 лютого 2022, ставлення українців до вітчизняних Збройних сил серйозно поліпшилося майже у 80 відсотків громадян.

Такими є результати опитування до перших роковин масштабного вторгнення росії, проведеного компанією Active Group.

Відповідаючи на запитання "Як змінилося ставлення до ЗСУ протягом минулого року війни з росією?", заявили, що істотно покращилось, 78 відсотків опитаних респондентів. Наступні відповіді розподілили таким чином:

трохи покращились — 16,1%;

трохи погіршилось — 1,8%;

істотно погіршилось — 1,2%;

вагалися з відповіддю — 3%.

Підсумовуючи всі цифри, можна зробити висновок, що вірять у ЗСУ 94 відсотки українців.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Збирання даних відбувалося 19 лютого в рамках підготовки проєкту "Пульс тижня". Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. Окупантів вибили з Київської, Чернігівської, Сумської областей, майже всієї території Харківщини та Правобережжя Херсонщини.