Рус

Скільки українців вірять у ЗСУ: соціологи назвали неймовірну цифру

Автор
Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українці ні до кого так позитивно не ставляться, як до своїх захисників
Українці ні до кого так позитивно не ставляться, як до своїх захисників. Фото 24tv.ua

Три відсотки українців стверджують, що стали гірше ставитися до ЗСУ

Протягом року повномасштабної війни з росією, котра почалася 24 лютого 2022, ставлення українців до вітчизняних Збройних сил серйозно поліпшилося майже у 80 відсотків громадян.

Такими є результати опитування до перших роковин масштабного вторгнення росії, проведеного компанією Active Group.

Відповідаючи на запитання "Як змінилося ставлення до ЗСУ протягом минулого року війни з росією?", заявили, що істотно покращилось, 78 відсотків опитаних респондентів. Наступні відповіді розподілили таким чином:

  • трохи покращились — 16,1%;
  • трохи погіршилось — 1,8%;
  • істотно погіршилось — 1,2%;
  • вагалися з відповіддю — 3%.

Підсумовуючи всі цифри, можна зробити висновок, що вірять у ЗСУ 94 відсотки українців.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Збирання даних відбувалося 19 лютого в рамках підготовки проєкту "Пульс тижня". Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. Окупантів вибили з Київської, Чернігівської, Сумської областей, майже всієї території Харківщини та Правобережжя Херсонщини.

Теги:
#Опитування #Довіра #Active Group #ЗСУ