Італія дасть Україні три види систем ППО: прем’єр Мелоні розкрила деталі

Будь-яке озброєння від партнерів Україна використовує з метою захисту, впевнені в Італії

Україна отримає від Італії три види систем протиповітряної оборони. Йдеться про ЗРК SAMP-T, Skyguard та Spik.

Про це повідомила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 21 лютого. За її словами, Італія разом із партнерами готова забезпечити безпеку критичної інфраструктури України.

Джорджія Мелоні запевнила, що будь-яка зброя, яку постачають союзники, потрібна Україні для захисту від агресії росії. Один із важливих векторів допомоги — це системи ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру України.

"Ми концентруємося з міжнародними партнерами на системах ППО. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб об’єднати наші технології. Важливо, що в новому пакеті військової допомоги є ЗРК SAMP-T, а також інші системи ППО Skyguard та Spike. На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури", — заявила Мелоні, відповідаючи на питання про постачання винищувачів.

Також Італія готова допомагати у майбутньому з розмінуванням звільнених територій. У свою чергу, Володимир Зеленський назвав новий пакет військової допомоги від Італії потужним. За його словами, ракети для ППО SAMP/T дорогі, але життя українців дорожче.

"Пакет потужний. Ми справді отримаємо "SAMP/T" – серйозні системи ППО, дорогі ракети, але життя найдорожче. Потрібно знати, що це дуже серйозні технології. Ми над цим довго працювали. Особисте лідерство прем’єр-міністра Італії дало змогу нам отримати ці системи. Крім того, ще дві важливі системи ППО отримає Україна, щоб захищати життя наших людей", — сказав президент України.

ПВО SAMP-T

ЗРК Spikе

ПВО Skyguard

Раніше "Телеграф" розповідав, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в день візиту Джо Байдена до Києва. Обіцяють надіслати боєприпаси для РЗСО HIMARS, додаткові системи Javelin та іншу допомогу на суму 460 мільйонів доларів.