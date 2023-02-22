Урівнюємо сили: генерал Наєв оцінив загрозу наступу з боку Білорусі

Українські військові пропорційно змінюють кількість солдатів, щойно це робить ворог

Казати про ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Білорусі поки не доводиться, адже таких ресурсів у російської окупаційної армії на цьому напрямку нема. Це стосується чуток про "анонсований наступ з трьох напрямків". Ситуацію на північному кордоні, про яку днями у Білорусі зробили тривожну заяву, прокоментував командувач Об'єднаний сил ЗСУ Сергій Наєв.

Інтерв'ю із генералом-лейтенантом публікує Укрінформ. За словами Наєва, у прикордонних районах РБ поблизу України знаходиться близько 3 тисяч саме білоруських військовослужбовців. Також на території сусідньої країни нараховано 10,5 тисяч російських солдатів — це 6-та дивізія зс рф, яка все ще бере участь у спільних навчаннях і тренуваннях.

"Мою реакцію викликає будь-яка зміна чисельності цих військ, — відповідає на запитання журналіста Сергій Наєв. — Коли вона зросте в кілька разів, тоді ми також будемо збільшувати кількість наших військ. Це відбуватиметься дзеркально: вони підвищують рівень загрози – ми підвищуємо рівень свого реагування на це. Ця робота буде проводитися постійно для того, щоб урівнювати наші сили".

Говорячи про північну операційну зону, генерал-лейтенант підкреслює, що поки жодного натяку на можливий наступ з боку Білорусі нема. Також з боку Республіки ворог відмовився від використання диверсійно-розвідувальних груп.

Слід зазначити, що попри відсутність занепокоєння у військових командувачів, певні зміни у Білорусі все ж насторожують більшість українців. Йдеться, зокрема, про введення смертної кари за державну зраду. До речі, Білорусь — це єдина європейська країна, де найвища міра покарання все ще офіційно дозволена.

Також "Телеграф" писав, що кремль має власні плани на Білорусь. Журналісти отримали на руки документи, які підтверджують бажання кремля захопити Республіку повністю до 2030 року.