Три поразки: Буданов назвав головні проколи України у війні з росією

Головний розвідник країни назвав і три причини, завдяки яким українцям вдалося вистояти у повномасштабному наступі окупантів

Під час повномасштабної війни з росією, попри величезну кількість успіхів, Україна все ж зазнала і декілька знакових поразок, які в подальшому відобразилися на розвитку воєнних подій на фронті.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у новому розгорнуто інтерв'ю для Forbes, окресливши і три причини головні причини, завдяки яким українцям вдалося вистояти перед наступом окупантів.

"З нами Бог – це перша причина. Друга – ми захищаємо свою землю, це допомагає. На своєму полі грати легше. Третя причина – разом із нами бореться весь цивілізований світ, ми не самі", — пояснив очільник відомства.

Що стосується поразок, то на думку головного розвідника країни їх також було три, а саме:

тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька;

перший період повномасштабної війни, коли окупаційній армії вдалося прорвати лінію фронту в районі Волновахи;

те, що Україна у 2014 році допустила тимчасову окупацію Донеччини, Луганщини, а також автономної республіки Крим.

"Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені", — наголосив Буданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив наявність великої кількості "українських агентів" на території росії, які здійснюють підривні роботи всередині російської федерації та пояснив, як підготовка до масштабного наступу, допомагає Україні наблизити перемогу,