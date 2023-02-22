Україну стримує повільність Заходу: політолог із США пояснив, що терміново треба міняти

Західні країни та США мають давати Україні зброю швидше та в тих обсягах, у яких просить наша країна

Західні партнери протягом 12 місяців після повномасштабного вторгнення в Україну йшли у правильному напрямку, але надто повільно. Незважаючи на те, що українці можуть швидко та ефективно навчилися використовувати зброю, яку їм дають, рішення щодо тих самих танків не приймалися аж до 2023 року.

Про це у своїй колонці на Foreign Affairs розповів американський політолог та колишній Радник Державного департаменту США Еліот Ашер Коен. За його словами, мляве ухвалення рішень на війні вбиває.

Вперше стало зрозуміло, що українці вкрай ефективно використовують західну зброю на прикладі із ручними протитанковими та зенітними засобами, які були поставлені у невеликих кількостях у січні 2022 року. З квітня 2022 року західних партнерів почало вражати застосування артилерії, з червня — ракетних систем середньої дальності, а пізніше — бойових танків. Однак у жодному з цих випадків потреби України не були адекватно враховані, вважає американський політолог.

"Натомість Захід зволікав з наданням необхідних інструментів та навчанням. Наприклад, Німеччина та США не домовлялися про відправку танків до України до січня 2023 року. На війні мляве прийняття рішень вбиває. У кожному конфлікті годинник цокає у різних місцях і з різною швидкістю. Є години, що визначаються погодними та сльотними сезонами, терпінням окупованого населення, виборами, циклами навчання та мобілізації військ, припливами та відливами суспільного та військового духу, постачанням зброї та боєприпасів. У сфері рішень та дій Захід постійно зволікав, підриваючи не лише справу України, а й свою власну справу", — упевнений Еліот А. Коен.

Великобританія, Німеччина та Польща у липні 2022 року запустили масштабні програми з навчання українських воїнів, але могли б зробити це кількома місяцями раніше. США могли б розпочати постачання ЗРК HIMARS у перші дні війни, адже українці вкрай швидко навчаються та освоїли б нове озброєння до того, як активні бойові дії перемістилися на схід. Західні основні бойові танки могли б бути поставлені в Україну ще восени 2022 року, поки росія ще не зібрала додаткові сили. Те саме стосується ракет великої дальності, які потрібні Україні для знищення російської логістики.

"Українці були швидкі та гнучкі, за лічені тижні навчившись користуватися системами озброєння, які у мирний час вимагають місяців навчання. У цьому, як і в деяких інших відносинах, їх збройні сили нагадують ізраїльську армію більш ранньої епохи — винахідливі, які легко адаптуються, не завжди найкваліфікованіші чи найкраще оснащені, але здатні імпровізувати", — додав колишній Радник Державного департаменту США.

За його словами, якби Україна мала правильне озброєння набагато раніше, то ЗСУ змогли б розгромити росіян під Харковом у вересні 2022 року і послабити всі російські позиції на півдні. І якби зараз Україна мала достатньо ракетних комплексів далекої дії, то вся логістика окупантів на захоплених територіях була б уже знищена. Але партнери затримують свою допомогу — вони "менш спритні", ніж українці, вважає Еліот Ашер Коен.

Як виправити ситуацію

Політолог упевнений, що США мають терміново передати Україні широкий спектр озброєнь, у тому числі армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS). Адміністрація Байдена також має використовувати Закон про оборонне виробництво, щоб мобілізувати вітчизняну військову промисловість та усунути бюрократичні перешкоди, принагідно уклавши довгострокові оборонні контракти, які потрібні для розширення потужностей.

"Потрібно розпочати довгострокове планування економічного відновлення України та її озброєння проти майбутніх загроз. Також слід розпочати кампанію з інформування громадськості, починаючи з промови президента, щоб пояснити ставки для Сполучених Штатів в Україні", — резюмував Еліот Ашер Коен.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що союзники виготовлятимуть боєприпаси для України. Також партнери мають намір надати більше систем ППО.