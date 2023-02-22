Пережив полон та теракт: помер захисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак (фото)
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Українського воїна у вересні 2022 року було звільнено з російського полону
Пішов із життя майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак із позивним "Сухар". Разом з іншими захисниками "Азовсталі" він провів півроку у полоні росіян та пережив теракт у Оленівці.
Трагічну новину повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі. Також інформацію підтвердила дружина командира "Азова" та керівник ГО "Асоціація сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко.
Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення у 2022 році, він разом із побратимами захищав Маріуполь, а після "Азовсталь". Разом з іншими "азовцями" у травні 2022 року 36-річний "Сухар" потрапив до російського полону, де неабияк схуд. Його фото з полону, зроблені у серпні 2022 року, жахнули мережу. Замість вгодованого та м’язистого воїна на фото була виснажена та закатована людина.
Олега Мудрака тримали у колонії у Оленівці, де влітку 2022 року стався теракт та загинули сотні українських військовополонених. У вересні 2022 року "Сухара" обміняли разом із командирами "Азова" на віктора медведчука.
Причина смерті Олега Мудрака не повідомляється його племінником, але у мережі пишуть, що у нього не витримало серця. Після визволення з полону у азовця, ймовірно, сильно постраждало здоров’я.
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