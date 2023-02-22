Пережив полон та теракт: помер захисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак (фото)

Українського воїна у вересні 2022 року було звільнено з російського полону

Пішов із життя майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак із позивним "Сухар". Разом з іншими захисниками "Азовсталі" він провів півроку у полоні росіян та пережив теракт у Оленівці.

Трагічну новину повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі. Також інформацію підтвердила дружина командира "Азова" та керівник ГО "Асоціація сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко.

Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення у 2022 році, він разом із побратимами захищав Маріуполь, а після "Азовсталь". Разом з іншими "азовцями" у травні 2022 року 36-річний "Сухар" потрапив до російського полону, де неабияк схуд. Його фото з полону, зроблені у серпні 2022 року, жахнули мережу. Замість вгодованого та м’язистого воїна на фото була виснажена та закатована людина.

Олег Мудрак та племінник Данило

Олег Мудрак та племінник Данило

Олег Мудрак на службі

Олега Мудрака тримали у колонії у Оленівці, де влітку 2022 року стався теракт та загинули сотні українських військовополонених. У вересні 2022 року "Сухара" обміняли разом із командирами "Азова" на віктора медведчука.

Причина смерті Олега Мудрака не повідомляється його племінником, але у мережі пишуть, що у нього не витримало серця. Після визволення з полону у азовця, ймовірно, сильно постраждало здоров’я.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Бахмутом загинув український воїн-волейболіст В’ячеслав Шахов. З початку великої війни Шахов пішов у ТРО, а потім служив у спецпідрозділі "Kraken".