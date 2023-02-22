Британський прем’єр сказав, що дасть Україні перевагу на фронті

Євросоюз та США мають збільшити військову допомогу Україні, щоб зломити росіян

Україна отримає перевагу на фронті у тому випадку, якщо якнайшвидше отримає далекобійну зброю. Країни Заходу та США мають прискорити військову підтримку, якщо хочуть поразки росії на полі бою.

Про це розповів прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда". З його слів, війна швидше закінчиться, якщо союзники посилять військову допомогу Україні.

Ріші Сунак зазначив, що країни-союзники завжди намагаються знайти способи допомогти Україні, через що ситуація на полі бою постійно змінюється. І зараз Сили оборони потребують далекобійної зброї — тільки вона може переламати хід війни.

"Те, що я хочу зробити і що я сказав усім нашим партнерам у суботу — ми маємо збільшити та прискорити нашу підтримку України. Тому що я вважаю, що якщо ми це зробимо, то зможемо надати вашій країні кошти для отримання вирішальної переваги на полі бою набагато раніше. Ось чому ми маємо надати вам підтримку зараз та підтримку правильного типу, щоб ви могли не просто захистити територію, а й дати відсіч росії", — сказав Сунак під час зустрічі з українськими журналістами.

Прем’єр-міністр Великої Британії похвалив неймовірну хоробрість ЗСУ на полі бою і наголосив, що якщо союзники посилять допомогу Україні, то зможуть допомогти Силам оборони змінити ситуацію раніше, ніж прогнозують експерти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи чекати повторного великого наступу росії на річницю вторгнення 24 лютого. Раптових проривів чи ударів ворога точно не буде.