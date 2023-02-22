Застосовують тактику випаленої землі: росіяни практично знищили Авдіївку та Бахмут

Окупанти руйнують міста на Донеччині

Донецька область зазнає масованих обстрілів з боку російських окупантів, а тому деякі міста виявилися практично стерті з лиця Землі.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі єдиного марафону новин у середу, 22 лютого.

"Щодо прифронтових територій, руйнація там просто неймовірна", — сказав він.

За словами Кириленка, наразі від Авдіївки вже практично нічого не залишилося, а місто-фортеця Бахмут знищено на 80%.

При цьому, за його словами, у прифронтових містах на Донеччині росіяни застосовують тактику випаленої землі та використовують усю доступну зброю для повного знищення інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий напередодні повідомив, що українські захисники у Бахмуті продовжують якісно виконувати поставлене завдання – знекровлення ворога. Однак він не став виключати ймовірності того, що місто доведеться залишити.

Водночас голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що Україна на даному етапі війни обрала стратегію оборони, а не настання, адже це легше.