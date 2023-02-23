Війна — день 365: окупанти тиснуть на Донбасі і "прасують" міста

Оперативно про головне 23 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 365 днів. Окупаційні війська продовжують тиснути за напрямом Сватове та Кремінної. Складною також залишається ситуація в районі Бахмута та Авдіївки, де росіяни продовжують нарощувати тактичні успіхи та прати цілі міста з Землі. Попри величезні втрати, у противника залишається ще багато сил, а кількість особового складу в Україні або біля її кордону може досягати 300 тисяч осіб.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти можуть перестати обстрілювати енергетичну інфраструктуру та спробувати вивести з ладу транспортну та гідротехнічну інфраструктуру України, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Про те, що відбувалося 20 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 362: візит Байдена до Києва і наступ росіян на Донбасі.

Інформація за 21 лютого доступна у зведенні: Війна — день 363: окупанти намагаються наступати на Донбасі та посилюють обстріли

З даними за 22 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 364: росіяни штурмують Бахмут та стягують авіацію до кордону України