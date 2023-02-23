"1,2 мільйона людей повернуться після перемоги — нам треба готувати психологів і суспільство" — Юлія Паєвська

Багатьом українським військовим знадобиться допомога психологів

Допомагати звільненим із полону і родинам бранців спершу потрібно із психологічним станом, — переконана Юлія Паєвська (Тайра). Вона також пережила пекло російських в’язниць і після трьох місяців перебування під постійними тортурами і знущаннями повернулася додому. Сьогодні Юлія є засновницею фонду "Мрія", який допомагає родинам полонених і загиблих героїв.

В інтерв’ю для "Громадське радіо" вона поділилася важливими думками щодо психологічної допомоги воїнам і їх родинам.

"Люди, отримуючи звістки про смерть захисника чи про те, що він чи вона потрапили в полон, просто втрачають будь-яку енергію. В них немає сил кудись іти і щось з'ясовувати. Попри те, що 10 рік триває війна немає загальної координації між психологами, а кожен працює у своїй групі. Багато спеціалістів долучалися до надання психологічної допомоги, але все одно виникали труднощі. В тому числі через те, що ця ділянка роботи є безоплатна. Хоча праця психолога може здатися легкою, але це дуже важко мати справу з кризовими питаннями людей, які пройшли полон і катування, втратили близьких. Не можна абстрагуватися від цього." — зазначила Юлія Паєвська.

Тайра додала, що дуже хотіла, аби була створення база даних психологів, які готові допомагати, і скоординована із закордонними спеціалістами, які вже допомагають дуже багато. Як приклад вона навела ізраїльську школу психології та американських колег.

"Ми маємо протоколи, але вони не пристосовані до нашої ситуації, — сказала Юлія. — Адже агресія Росії проти України має дуже специфічні особливості. Іноді навіть унікальні. Починати треба з підготовки психологів. Аби не виявилося так, що коли 1,2 мільйона людей повернуться після перемоги, ми будемо мати халепу саме через нестачу психологів. Щоб не сталося так, як було перед повномасштабним вторгненням: про нього говорили всі, а ми виявилися не зовсім готовими. Щоб не сталося так, як у 2014 році: всім було зрозуміло, що Росія так просто не зупиниться. Ось чому потрібно починати з підготовки кваліфікованих психологів. Я була свідком того, коли непрофесійні психологи приходили до захисників, які бачили і відчували страшні тортури, і травмувалися самі психологи від усвідомлення почутої інформації. Проєкт психологічної допомоги повинен розвиватися вже."

Юлія Паєвська зазначила, що за результатами її роботи з тими, хто пройшов російські в'язниці і нещодавно повернувся, може сказати, що їх стан непоганий.

"Для захисників, які пройшли полон є дуже важливим приклад людини, яка пройшла те саме, але змогла жити повноцінно і знову посміхатися, вона спілкується з людьми, "двіжує" робить все для перемоги, аби довести світу: українці — нація переможців і жоден полон, і жодні тортури не можуть нас зламати."