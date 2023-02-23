"Майдан навчив: знаєш що і як робити — прийди і допоможи", — Юлія Паєвська про виклики і діяльність її фонду

Волонтер розповіла, навіщо заснувала свій фонд та які у нього функції

Фонд "Мрія" волонтерки і парамедика Юлії Паєвської (Тайри) взяв на себе відповідальну місію: допомагати родинам полонених і загиблих захисників. Зараз команда активно працює над тим, щоб поширити ідею підтримки таких сімей міжнародними донорами. Про це Юлія розповіла в інтерв’ю "Громадське радіо".

"Ми не плануємо забирати жодні з функцій держави, а навпаки маємо на меті підтримати її, — ділиться Юлія Паєвська, — Викликів для України зараз забагато і фізично не вистачає людей, щоб закрити всі потреби державного апарту чи навіть контролювати те, що відбувається. Я сподіваюся, що згодом мій фонд не буде потрібний і держава матиме змогу взяти на себе всю відповідальність за роботу із полоненими і їх родинами. Але поки що — фронт є пріоритетним. Тому фонд "Мрія" в першу чергу є для того, щоб допомогти сім'ям, які цього потребують і "розгребти" завдання, поставленні перед державою."

Тайра нагадала, що сім'ї полонених захисників не звертаються по допомогу або хочуть звернутися, але не знають, куди саме. Цифри щодо кількості родин полонених є конфіденційними даними, як і багато інформації навколо питання обмінів. Фонд "Мрія" співпрацює з Головним управлінням розвідки і Центром сприяння обміну полоненими, аби нікому не нашкодити і все робити правильно згідно з буквою закону.

"Я заснувала фонд "Мрія" в першу чергу, щоб діти не відчували себе покинутими. Ідея зародилася після розмови з хлопчиком, який просто чекав батька і страждав. Коли після мого виступу депутати Європарламенту зібрали подарунки дітям полонених я зрозуміла наскільки це потрібна місія. Цей фонд зроблений для координації в першу чергу: полонених, їх сімей, звільнених з полону, загиблих героїв — для надання юридичної, психологічної і наскільки можливо матеріальної допомоги. І підтримці родин в термінових випадках: як от зі здоров'ям чи безпекою." — відзначила Юлія.

Фонд опікуються не тільки військовополоненими, а й цивільними бранцями. Вони стали заручниками під час окупації рідних міст та сіл. Сім’ї цивільних полонених втратили все там, на окупованій території, добралися до України і тут намагаються отримати статус тимчасово переселених осіб. Іноді вони навіть не мають підтвердження про те, що їх рідна людина є в полоні.

"Найчастіше родини звертаються за психологічною і юридичною допомогою, — розповідає Тайра, — Найбільші проблеми зараз в тому, щоб поранені отримали відповідний статус. ВЛК (Військово-лікарська комісія) займає дуже багато часу. Це питання є труднощами не тільки для сімей полонених, воно стосується усіх захисників. Куди не подивись — саме юридичні питання у бюрократичній машині зависають."

Щоб допомогти родині, в залежності від потреби фонд знаходить спеціаліста, далі варіант, як допомогти в кожній конкретній ситуації.

"Наші добровольці, які допомагають у роботі фонду, збирають інформацію, аналізують потреби сімей полонених і загиблих героїв. Тож ми радо поділимося цим із державними органами, аби узгодити подальші спільні дії. Я щиро вірю і надіюся, що держава з часом буде приділяти більше уваги через те, що буде мати достатньо ресурсу."

Як висновок, Тайра додала: "Майдан навчив: знаєш що і як робити — прийди і допоможи. Тому ми раді бачити волонтерів психологів і юристів, щоб разом робити важливу справу. Завдяки нашій роботі ті, хто на фронті, будуть відчувати себе краще. Вони усвідомлюватимуть, якщо станеться найжахливіше — їх сім'ї будуть захищеними."