Ворог збільшує темпи наступу: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти все більше посилюють обстріли

Російські окупанти можуть намагатися збільшити темпи наступальних операцій на лінії Куп’янськ — Лиман. Однак частина джерел спростувала заяву про активізацію ворога у західній частині Луганської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у щоденному звіті. Російські війська також продовжують атакувати на Донеччині. У районі Бахмута є незначне територіальне просування.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямку. Деталі про місце відбитих атак не повідомляли, але відомо, що їх було близько 90.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог провів розвідувально-диверсійні операції на кордоні з росією на Харківщині на північний схід від Куп’янська. Відбито атаку в районі Болохівки та Фіголівки. Ворог може намагатися збільшити темп наступу, у тому числі і на Куп’янському, Лиманському напрямку з боку Кремінної. Інші джерела рф заявляють про оборонні операції. Згідно з DeepState українським військам довелося відступити на кілька кілометрів у лісі.

Карта боїв у Харківській та Луганській областях

У районі Бахмута окупанти продовжують наступ. Ворог рухався до шосе Е40 на південь від Залізнянського та на північ від Бахмута. У Берхівці точаться бої з вагнерівцями — вони заявляють про захоплення частини населеного пункту. Зосередженість окупантів на захопленні територій на північ від Бахмута підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, відмовилися від оточення Бахмута і натомість намагаються увійти до Бахмуту з півночі. Про захоплення часткове або повне Берхівки також згадують у зведенні DeepState. За їхніми даними, у Ягідному йдуть бої. На півдні Бахмуту ситуація стабільна, а на сході ворог намагається видавити українські сили до річки. Російські джерела заявляють про контратаку ЗСУ у районі Івановського.

Темпи настання навколо Авдіївки збільшуються. Ворог міг просунутися на північ від Веселого. Тиск із боку Новобахмутівки триває. У західній частині Донецької області продовжуються атаки ворога. Бої йдуть у районі Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог заявляє про те, що на півдні зосереджений на оборонних операціях, про танкові атаки з танків через Дніпро у Херсонській області. Окупанти заявили про плани спорудити укріплення на кордоні із Кримом. Ворог продовжує обстріл.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що росія може спробувати розгойдати ситуацію з Придністров’ям. У країні-окупанті вже навіть готова "легенда".