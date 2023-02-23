Колони російської армії рухаються до північного кордону України: що задумав ворог

Українські військові тримають ситуацію під контролем

До річниці повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого загарбники можуть готувати низку чергових провокацій. Цього разу їхньою метою, ймовірно, може стати звинувачення українських військових у порушенні територіальної цілісності.

Однією з основних ознак підготовки росіян до провокації, про що свідчать дані розвідки, є пересування колон військової техніки окупантів без розпізнавальних знаків у районі кордону з Чернігівською областю. Крім того, загарбники одягнені у піксельну форму, яка схожа на ту, що є у воїнів ЗСУ. Про це повідомили у Telegram-каналі оперативного командування "Північ".

"Зазначаємо, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті", — йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Північ" додали, що наші воїни не зазіхають на чужі території, а займаються виключно захистом своєї рідної землі від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов розповів про те, що російські окупанти можуть готувати чергову масовану атаку по українських містах напередодні річниці вторгнення та безпосередньо 24 лютого.