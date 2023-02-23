Коли закінчиться війна з росією? Міністр оборони Британії та Буданов розійшлися у прогнозах

Представник британського відомства переконаний, що розраховувати на завершення війни в Україні до кінця 2023 року, не варто

Повномасштабна російсько-українська війна триватиме ще мінімум рік, адже диктатор путін вже перейшов межу, тому зупинятися найближчим часом точно не планує.

Як пише Sky News, таким невтішним прогнозом поділився міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, відповідаючи на запитання журналіста щодо ймовірного продовження війни України з росією через наступні 12 місяців.

"Я думаю, що побачимо. Думаю, що росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, а й до своїх власних солдатів", — пояснив він.

За словами Уоллеса, на фронті вже понад 188 тисяч військових армії рф загинули або були поранені. І все це сталося через катастрофічний прорахунок російського диктатора.

Також міністр британського відомства додав, що зупинятися на досягнутому путін не збирається, тому війна в Україні продовжуватиметься.

"Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально робити так зі своїм народом, фактично керуючи м'ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися", — підсумував він.

Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прогнози Уоллеса не розділяє. На його думку, Україна все ж вийде на кордони 1991 року вже до літа 2023-го.

"Дасть Бог, всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є", — сказав він, наголосивши, що від своїх думок і прогнозів не відмовляється і надалі продовжуватиме їх відстоювати. Про це він розповів у своєму новому інтерв'ю для "УП".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував ймовірне закінчення російсько-української війни у 2023 році. На думку експерта, розраховувати на те, що Україна відіб'є всі свої окуповані росією території до кінця поточного року, точно не варто.