Для частини українців змінили правила виїзду за кордон: які документи знадобляться

Перетнути державний кордон вдасться лише за наявності конкретних документів, які фактично слугуватимуть дозволом

Виїзд за межі України у час воєнного стану дозволений далеко не всім. При цьому частина посадових осіб, включаючи чоловіків, має таке право, хоча і нерідко обмежується в ньому через певні норми законодавства. Деякі чиновники зовсім нещодавно отримали можливість покинути країну, однак загальний перелік дозвільних документів для цього майже не змінився.

Журналісти "Слова і діла" детально пояснили, хто може розраховувати на виїзд за кордон та які документи для цього знадобляться. Акцентуємо увагу саме на другому питанні, адже часто прикордонники цікавляться не лише паспортом чи іншим підтверджуючим особу документом.

Отож, що знадобиться посадовій особі, аби перетнути кордон України під час війни?

В першу чергу, документ, який підтверджує громадянство. Це може бути закордонний, дипломатичний або службовий паспорт громадянина України.

Це може бути громадянина України. Рішення про службове відрядження. Лише такого папірця, завіреного за всіма правилами, може вистачити для виїзду за кордон.

Є і особливі випадки, які пов'язані із різними життєвими ситуаціями. Мова про:

документи, які підтверджують статус одиноких та необхідність супроводу чи відвідування дітей за кордоном ;

; лист МОЗ про лікування за кордоном . Він має містити погоджений із іноземною стороною перелік осіб, яких погоджуються прийняти на лікування;

. Він має містити погоджений із іноземною стороною перелік осіб, яких погоджуються прийняти на лікування; документ про смерть родичів І або ІІ ступеня споріднення. Мова про батьків людини, її чоловіка/дружину, дитину (в тому числі усиновлену), рідних братів/сестер, дідусів та бабусь або онуків.

Раніше "Телеграф" детально пояснював, за яких умов Україну можуть покидати чоловіки, які займаються волонтерством або є водіями. Є чіткий перелік правил, що стосується цих категорій населення.

Також ми писали про нюанси перетину кордону для людей із неповнолітніми дітьми.