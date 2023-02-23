Орденом "За мужність" посмертно відзначили ще двох українських героїв: що про них відомо

Обидва воїни загинули у кривавих боях із російськими загарбниками

В Україні двох Героїв з Вінницької області посмертно нагородили орденом "За мужність". Вбиті окупантами воїни Збройних сил стали на захист Батьківщини під час повномасштабного російського вторгнення і ціною власного життя виборювали світле майбутнє нашої держави.

Про це у четвер, 23 лютого, повідомили на сторінці "Радіо Місто Над Бугом — 101,8 FM" у соцмережі, зазначивши, що почесні відзнаки були вручені дружині та матері загиблих Героїв.

Сергій Кінзерський

Загиблий воїн був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, згідно з Указом Президента Володимира Зеленського. Однак отримати відзнаку так і не встиг. Сергій загинув 11 травня під час виконання бойового завдання неподалік смт Тошківка (Сєвєродонецький район Луганської області).

Загиблий воїн ЗСУ Сергій Кінзерський

Геннадій Борщевський

Полеглий Герой 25 квітня став одним із воїнів, які стримували наступ російських окупантів на Ізюмському напрямі. Для прикриття переміщень підрозділу Геннадію прийняв рішення викрити свою позицію, аби перевести вогонь противника на себе, врятувавши тим самим побратимів. В результаті отримав вогневі поранення, що виявилися несумісними із життям.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджений посмертно.

Полеглий воїн ЗСУ Геннадій Борщевський

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кривавих боях на Бахмутському напрямі під час мінометного обстрілу з боку окупантів трагічно загинув педагог з 30-ріічним стажем, якого знали не лише на рідній Рівненщині, а й за межами області Анатолій Кричильський.